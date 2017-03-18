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〈台北都會〉樂捐香油錢 「嗶悠遊卡」嘛ㄟ通
2017-03-18
〔記者陳紜甄／台北報導〕到廟宇拜拜祈求平安，「嗶」悠遊卡也可捐香油錢！松山慈祐宮與悠遊卡公司合作，推出「嗶」悠遊卡捐香油錢，成為台北市第二間以卡捐款的宮廟。慈祐宮董事長陳玉峰說，年輕人使用起來方便，刷悠遊卡一次，就可捐一百元。悠遊卡機設置三個月來，捐款金額累計五十萬元。
松山慈祐宮設3個月 進帳50萬
松山慈祐宮總共設了四台悠遊卡讀卡機，兩台供民眾添香油錢，另兩台做為購買金紙使用。陳玉峰說，統計三個月的點燈、安太歲與香油錢捐款，總計一億多；僅做為小額捐款與購買金紙的悠遊卡機，累積金額僅五十萬。
陳玉峰說，前來拜拜的信徒多是老人家，仍比較習慣用現金。悠遊卡公司也正在和慈祐宮洽談，讓民眾可用悠遊卡點燈與安太歲，但慈祐宮仍須評估是否可行。
悠遊卡公司說，松山慈祐宮是繼松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、北港朝天宮後的第四家合作廟宇。松山慈惠堂則是全台首家可「嗶」悠遊卡的廟宇，早在一○三年就啟用，民眾可用悠遊卡購買歡喜如意球、點光明燈、太歲燈、五路財神燈。
松山慈惠堂最先啟用 但多刷卡
但慈惠堂說，悠遊卡使用比例偏低，信用卡可累積紅利點數，因此，刷信用卡捐香油錢的普遍度仍高於悠遊卡。
另外，悠遊卡公司也正與淡水福佑宮洽談合作。
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