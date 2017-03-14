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〈南部〉來義女足稱霸全國 盼踢出世界冠軍

2017-03-14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣來義高中足球隊在剛落幕的全國高中足球賽中，穩坐女足冠軍與男足亞軍寶座，兩度在全國賽拿下冠軍的來義女足，今年把目標放在海外，希望為台灣踢回世界冠軍。

女足球員們說，五人足球其實是鬥智運動，除了體能外，還要運用戰術才能得分，她們長年一起訓練，培養絕佳默契，幾乎從不吵架，兩年前她們代表台灣參加歐洲盃五人制足球賽，去年則到美國參加泛太平洋盃，兩次出國比賽都輸給地主隊，只拿回亞軍。

球員們說，其實場上最大的敵人就是自己，必須調整自己的心態，現在她們最大的心願就是踢回世界冠軍。

教練高世傑說，來義高中一直都有國男、高男足球隊，兩年前招收來自北投的國中女足隊員後，有了現在的高女隊，今年預計再招收國中女足，從國中開始培養自己的球員，讓高中女足沒有斷層問題。

但人力與資源不足始終是偏鄉學校最大的困境，球員們不僅拿出塑膠繩自己補球門，沒有風雨球場可以遮蔽烈日，更是他們心中的痛。

高世傑也坦言，相較其他學校足球隊多有兩名教練，接下來他一個人要帶四隊，真的有點應付不來，學校持續爭取風雨球場與教練名額，希望有更好的練習環境，提升選手實力。

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  • 來義足球練習場地簡陋，不僅沒有風雨球場，球門破了也只能拿塑膠繩補網。（記者邱芷柔攝）

    來義足球練習場地簡陋，不僅沒有風雨球場，球門破了也只能拿塑膠繩補網。（記者邱芷柔攝）

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