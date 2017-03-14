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〈台北都會〉雙子星翻轉萬華? 商家無感

2017-03-14

人潮有增多 拚觀光空轉

〔記者黃建豪、鍾泓良／台北報導〕萬華雙子星大樓身為中正萬華復興計畫標的，在萬華車站氣派聳立，東棟率先成為台北市政府第二行政中心，去年底啟用，但一千名行政人員進駐至今，並未如預期為周邊艋舺服飾商圈與龍山寺地下街商場帶來繁榮。而有七百五十間客房的凱撒飯店將於年底啟用，市府雖有意輔導艋舺商圈轉型觀光商圈，店家卻都說無感，也不知道轉型方向。台北市議員顏聖冠強調，萬華不需要煙火式宣傳，而是要更扎實長遠、具特色的計畫，可惜她目前都沒有看到。

藉由開發萬華雙子星，市府曾抓住機會，由商業處輔導艋舺商圈向經濟部申請五百萬元地產基金，加上市府自籌兩百五十萬元，提出三年振興計畫，盼艋舺商圈從傳統服飾批發轉型觀光導向。但半年多來，艋舺商圈與龍山寺地下街的活動只有商圈與周邊市場導覽、去年十一月古蹟健走配合促銷，與未來雙子星空橋啟用時的服飾走秀會。

當地店家表示，市府員工進駐，帶動西園路、艋舺大道周邊小吃攤的生意，但對艋舺商圈沒什麼效果，「畢竟員工不可能天天中午到商圈買衣服。」也有店家說，希望能想辦法串聯龍山寺與萬華雙子星的人流，同時帶動中繼點艋舺服飾商圈。

龍山寺地下街自治會會長洪文和說，龍山寺地下街B2以文創為導向，開幕至今已兩個多月，攤商有感受到人潮增加，但尚未反映在營業額上。

加強軟硬體 選亮點串聯

商業處澄清，振興計畫不會只有煙火式活動，地方曾邀請韓國、泰國講師分享經驗，今年五月則會開課教導行銷知識。萬華雙子星周邊的翻轉，將陸續加強軟體配套，包括建立完整街區導覽、選出三十家亮點店家推廣在地特色、串聯青草巷與佛具街，以萬華歷史風情為軸，結合文化與商業吸引人潮。

飯店將進駐 盼長遠規劃

顏聖冠則提醒，市府及凱撒飯店進駐萬華後，雖然多少有些幫助，但萬華軟硬體尚未提升，很難留住人潮。例如艋舺公園吸引很多街友，遊客無法親近；萬華的夜市日益蕭條，大里街服飾商圈現在也很多空店面租不出去。

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  • 萬華火車站雙子星大樓被視為翻轉萬華的強心劑，但市府第二行政中心進駐，帶來千名員工後，周邊商圈店家卻認為仍看不到轉型觀光、重振繁榮的效益。（記者陳志曲攝）

    萬華火車站雙子星大樓被視為翻轉萬華的強心劑，但市府第二行政中心進駐，帶來千名員工後，周邊商圈店家卻認為仍看不到轉型觀光、重振繁榮的效益。（記者陳志曲攝）

  • 萬華雙子星雖已有千名行政人員進駐，但對於艋舺商圈與龍山寺地下街地下二樓的助益目前仍有限。（記者黃建豪攝）

    萬華雙子星雖已有千名行政人員進駐，但對於艋舺商圈與龍山寺地下街地下二樓的助益目前仍有限。（記者黃建豪攝）

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