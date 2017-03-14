〈中部〉自製防空污動畫 「霾哥來了」埔里上片
2017-03-14
25日鎮圖首映 同步上傳youtube
〔記者佟振國／南投報導〕霾哥來了！南投縣近幾年來飽受空污侵襲，為讓更多鄉親正視PM2.5空污議題，包括暨大人社中心、埔里PM2.5空污減量自救會及年輕新銳導演魏閤廷，共同籌拍埔里鎮首部偶劇動畫「霾哥來了」，目前已拍攝完成，廿五日將於埔里鎮立圖書館舉行首映會，並同步上傳網路供民眾觀賞分享，希望全民動起來防制空污。
南投縣近幾年來空氣品質卻嚴重惡化，包括埔里、竹山、南投等三大測站，已成為紅色警戒榜中的常客，埔里鎮為此曾舉行反空污大遊行，並催生鄉鎮級的空污防制委員會成立，埔里PM2.5空污減量自救會更積極走入校園宣導。
目前地方也籌拍偶劇動畫「霾哥來了」，發想來自於閩南語發音的「賣擱來啊」，導演魏閤廷特別以回收的瓦楞紙板、鋼絲刷為素材，一團黝黑的鋼絲刷變成動畫反派主角「霾哥」，小鎮居民不希望它來破壞清新空氣。
要製作約六分鐘的動畫並不容易，每具人偶、配件都是劇組自行裁製，必須持續拍攝，紙偶一秒鐘的動作，就必須拍攝十餘張照片，過程十分艱辛。
埔里PM2.5空污減量自救會表示，「霾哥來了」目前已拍攝完成，正進行配音等後製作業，這部地方自製的空污宣導動畫，將於廿五日下午二時在埔里鎮立圖書館視聽室舉行首映會，並同步上傳youtube，讓這部輕鬆詼諧又深具教育意義的動畫片，可以有更多人觀賞分享，共同為空污防制盡一分心力。
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