| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.9度 18縣市強風特報 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉自製防空污動畫 「霾哥來了」埔里上片

2017-03-14

25日鎮圖首映 同步上傳youtube

〔記者佟振國／南投報導〕霾哥來了！南投縣近幾年來飽受空污侵襲，為讓更多鄉親正視PM2.5空污議題，包括暨大人社中心、埔里PM2.5空污減量自救會及年輕新銳導演魏閤廷，共同籌拍埔里鎮首部偶劇動畫「霾哥來了」，目前已拍攝完成，廿五日將於埔里鎮立圖書館舉行首映會，並同步上傳網路供民眾觀賞分享，希望全民動起來防制空污。

南投縣近幾年來空氣品質卻嚴重惡化，包括埔里、竹山、南投等三大測站，已成為紅色警戒榜中的常客，埔里鎮為此曾舉行反空污大遊行，並催生鄉鎮級的空污防制委員會成立，埔里PM2.5空污減量自救會更積極走入校園宣導。

目前地方也籌拍偶劇動畫「霾哥來了」，發想來自於閩南語發音的「賣擱來啊」，導演魏閤廷特別以回收的瓦楞紙板、鋼絲刷為素材，一團黝黑的鋼絲刷變成動畫反派主角「霾哥」，小鎮居民不希望它來破壞清新空氣。

要製作約六分鐘的動畫並不容易，每具人偶、配件都是劇組自行裁製，必須持續拍攝，紙偶一秒鐘的動作，就必須拍攝十餘張照片，過程十分艱辛。

埔里PM2.5空污減量自救會表示，「霾哥來了」目前已拍攝完成，正進行配音等後製作業，這部地方自製的空污宣導動畫，將於廿五日下午二時在埔里鎮立圖書館視聽室舉行首映會，並同步上傳youtube，讓這部輕鬆詼諧又深具教育意義的動畫片，可以有更多人觀賞分享，共同為空污防制盡一分心力。

廣告
  • 埔里鎮在地自製的偶劇動畫「霾哥來了」已完成拍攝，進行後製作業，將於本月二十五日於埔里鎮立圖書館舉行首映，並同步上傳網路分享。（圖：埔里PM2.5空污減量自救會提供）

    埔里鎮在地自製的偶劇動畫「霾哥來了」已完成拍攝，進行後製作業，將於本月二十五日於埔里鎮立圖書館舉行首映，並同步上傳網路分享。（圖：埔里PM2.5空污減量自救會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
茶飲店相繼進駐 自由路重現泡沫紅茶商機

去年底 新開三家店台中公園旁邊的雙十路、精武路廿年前曾是泡沫紅茶店雲集的重鎮，如今盛況不再，但另一邊的自由路二段去年底一連新開三家茶飲、咖啡…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：〈中部〉自製防空污動畫 「霾哥來了」埔里上片


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.