〈南部〉搶救恆春北門古厝竹塹 文史人士種竹子
2017-03-13
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國知名社運人士寇延丁日前與友人環島途中，發現恆春北門古厝的完整竹塹，在古厝主人張洧齊介紹下，得知竹塹可能面臨拆除，特別於植樹節邀請各地文史人士，在古厝竹塹旁種下新的綠竹，喚起各界重視全台罕見的竹塹歷史。
二十多名來自南台灣愛好文史民眾，一早齊聚在恆春北門張家古厝，與古厝主人張洧齊及寇延丁在古厝旁種下十餘株綠竹，另類的植樹節活動，提醒政府更重視文史保護。
「這是恆春人的珍寶，值得引以為傲的歷史。」寇延丁說，張家竹塹古厝，與幾百公尺外的恆春古城建於同期，有別於「官方歷史」，是依然活著的珍貴「民史」，若不積極保護，恐怕會「被自毀」，未來只能在歷史圖片中教育後代，再多懊悔也無法挽救。
古厝主人張洧齊表示，北門張家古厝見證先民到恆春半島開墾的軌跡，分為清朝古厝地、清朝現址、日治擴建部分、光復後擴建部分四個時期，張家子孫希望保留清朝現址與日治擴建部分，營造恆春傳統民宅生活環境，目前雖列為歷史建築，但後代子孫所有權人複雜，加上重劃區道路開發壓力，竹塹及古厝的保存仍待各界關心。
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