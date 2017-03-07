〈北部〉高鐵轉乘機捷 16分鐘就到機場

2017-03-07

高鐵左營直達桃園 下月發車

〔記者李容萍／中壢報導〕市長鄭文燦昨天勘查桃園機場捷運A18高鐵桃園站，他表示，從高鐵桃園站轉搭機捷到桃園機場只要十六分鐘，方便、準點，很適合國內各地民眾接駁運用；他並說，為了服務搭乘上午航班的中南部出國旅客，已協調高鐵公司從四月廿八日起，每天加開上午六點從高雄左營發車的直達班次到桃園站，初期一天一班，未來視運量決定是否再增加直達車班次。

鄭文燦勘查時，不斷向旅客高喊「歡迎搭乘機捷」、「搭機捷往這邊」，途中巧遇搭機到韓國首爾世界棒球經典賽為台灣隊加油的球迷，還一起玩自拍。

他說，機捷從二日營運以來，前四天的運量分別是五萬三千、六萬三千、十萬、十萬六千人次，昨天約有五萬五千人次，平均日運量七萬五千人次，比試營運還高，顯示愈來愈多的民眾已感受機捷帶來的便利，載客量正穩定成長中。

鄭文燦表示，從高鐵桃園站轉乘機捷到桃園國際機場僅需十六分鐘，在高鐵站的地面層、地下一層都有連通道通往機捷A18站，對中南部出國旅客來說，搭高鐵轉機捷到桃園機場，方便、準點又省麻煩。

鄭文燦並指出，從四月廿八日起，高鐵公司加開上午六點從高雄左營發車的直達班次，中途停靠台南、嘉義、台中後就抵達桃園站，方便中南部旅客能順利趕上上午九時左右的航班。

機捷連台鐵 爭開內壢接駁車

此外，高鐵在台鐵桃園車站、中壢車站都有接駁車，鄭文燦指出，市府也要爭取在內壢車站設置接駁車到機捷車站，透過與高鐵、台鐵的合作轉乘，提高機捷的運量。