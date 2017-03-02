〈台北都會〉三峽20甲櫻花林 6品種美到5月
2017-03-02
〔記者張安蕎／新北報導〕賞櫻秘境最迷人！三峽熊空山上有一座廣達廿甲的櫻花林，種滿多達六個品種的櫻花樹，自年初起，依時序輪番盛開至五月，花景讓遊客百看不厭。
接力開花 長達5個月
位於海拔五百公尺高的山坡上，這座櫻花林伴著竹坑溪，與茶園梯田相互輝映，景致宛如世外桃源，是三峽人口耳相傳的賞櫻秘境，花農簡先生說，他耗費十六年，從花苗開始細心培育，種植包括河津櫻、八重櫻、富士櫻、吉野櫻、香水櫻、墨染櫻等樹種，隨著時序變換，各品種櫻花接力盛開，花期長達五個月，若遇上天氣及花況不錯的日子，可看到滿山滿谷的粉紅花海，美景不輸國外賞櫻勝地。
地主堅持不用藥造林
簡先生指出，他採用自然農法照顧這座櫻花林，未投藥防治蟲害，因此近期有一批八重櫻染病，花況不如往年，但預料三月中旬吉野櫻、富士櫻盛開時，山區蜿蜒道路將開滿粉紅、粉白的櫻花，花期間民眾皆可免費進入參觀，希望大台北地區能因此多一處休閒放鬆的景點。
此座櫻花林位於北一○九線七公里處往前五十公尺右轉上山，停車空間不多，建議騎車前往，因應假日人潮眾多，公所特地在此設置流動廁所，地主歡迎民眾到訪，但切勿破壞花木或留下垃圾；櫻花林周邊亦有熊空茶園、大寮茶文館等觀光景點，民眾可規劃一趟三峽山區小旅遊。
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