〈台北都會〉《北市客委會疑涉圖利案》同廠商得6標 前後主委當評審
〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北市客委會疑涉圖利特定廠商「大大樹音樂圖像公司」案，客委會主委曾年有於事情爆發後先說可能是同仁有疏失，第二天又澄清大大樹前兩年得標案件是六件，不是八件，並澄清未涉圖利。
曾年有澄清 並未圖利
但在行政院公共工程委員會政府電子採購網公告可看見，大大樹得到六件客委會標案，有三件竟是曾年有在未任主委前與當時主委鍾永豐一起列名擔任共同評審、五件只有一家大大樹廠商參與標案、大大樹五件皆以底標同價得標，僅二○一六客家文化節標案兩家廠商投標，大大樹竟以高對手一千元得標。
5件底標、1件高對手1千元
採購網公告，大大樹在前任主委鍾永豐二○一四年十二月上任，至二○一六年十月卸任期間得標六案，分別為二○一五年全球客家串流計畫、二○一五年第一屆當代敘事影展、二○一六年全球客家串流計畫、二○一六年台北市客家文化節─蕭如松紀念音樂專輯與紀念音樂會公開徵求創意構想企劃書、二○一六年第二屆當代敘事影展、二○一六年多元文化與流行音樂工作坊，總金額一千一百九十九萬元。
曾：去年事忘了 鍾永豐未回應
對於曾年有在未上任主委前、擔任三案與大大樹有關的評審一事，曾年有昨天受訪時表示，目前沒辦法回答，且表示去年的事已經忘了，需要再查閱資料。前任客委會主委、現任文化局長鍾永豐昨則是未接電話無法取得回應。
對於客委會遭指控，二○一七年台北市客家文化節標案招標內容「委託」大大樹策劃設計，大大樹不應投標一事，大大樹在其官網澄清指出，「根據二○一七台北市客家文化節投標須知，『允許』製作企劃書的廠商參與投標」並加上「皆不以企劃案對象為限」條文，表示大大樹並無違法。
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