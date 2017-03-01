〈北部〉228憶亡父 柯爸：當年險死槍下
2017-03-01
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台北市長柯文哲父親柯承發及母親何瑞英昨天下午與二二八受難者家屬，一起參加竹市紀念音樂會，向亡魂獻上百合花。柯承發致詞時，回想起遭迫害的父親，與柯媽不禁老淚縱橫，令在場人鼻酸。
柯承發說，父親柯世元是小學老師，靠微薄薪水扶養九個子女，二二八事件時，為了保護校長和多名老師，被抓到憲兵隊嚴刑拷打，遍體鱗傷只剩半條命，回家後即病入膏肓，嚥氣前還喃喃不忘年幼兒女，告訴家人「我不能死」，隔天就撒手人寰。
他回憶二二八發生後兩天，他還在念新竹中學二年級時跑去看熱鬧，地點就在現在的新竹市府後方，國民黨的阿兵哥突然胡亂開槍，差點把他打死。他感嘆老父為了二二八被抓走，只活到五十三歲就死了，而他能活到八十七歲，可見應是老天有保佑。
柯承發暗批國民黨某立委說，兩年前他與柯文哲參加追思會，竟被說成「父子假哭、作秀」，他希望做人不要這樣，為了台灣好，不論是對岸來的，還是國民黨、民進黨，住在台灣就是台灣人，應該為將來一起發展打拚。
何瑞英對於公公在二二八受到的苦難說，當時憲警為了逼口供，被打到無法走路，只能用爬的，放出來後整天只看著天上，全家陷入困境。事後柯家人甚至落到沒錢念書的窘境，柯媽不禁淚水直流。
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