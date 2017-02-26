〈北部〉桃園》婆媳夾心「藍瘦」 青壯男自殺率高

2017-02-26

家庭衝突影響最大

〔記者陳昀／桃園報導〕市府衛生局統計，桃園市去年有三○九人自殺死亡，以卅五歲到四十四歲最多，占廿一％，其中將近七成是男性，顛覆「女人是弱者」的傳統刻板印象；桃園生命線分析原因，家庭衝突的影響最大，面臨婆媳不和時，男人夾在中間很痛苦。

衛生局指出，桃園市去年自殺死亡人數有三○九人，比前年減少四人，男性占六十八．三％，分析年齡層，以卅五歲至四十四歲最多，占廿一％，其次是五十五歲至六十四歲，占十八．一％，第三是四十五歲至五十四歲，占十六．五％。

根據全國自殺防治中心統計，桃園市去年自殺原因前三名，依序是家庭問題卅二％、憂鬱傾向卅一．四％、情感因素十九．九％，工作與經濟因素僅占十．三％；衛生局分析去年面談資料也發現，諮商者感到困擾的前三名，同樣是家庭問題、憂鬱傾向及情感因素，分別占廿七．九％、廿六．五％、十四．四％。

桃園生命線主任張翠華說，許多人以為「孤獨」是自殺的主因，但不和睦的家庭關係才會造成更大的痛苦，其中尤以夫妻、婆媳間的衝突最多，男性夾在婆媳之間，痛苦程度不亞於女性，建議親友多關懷，在當事人「藍瘦香菇」時，建議凡事轉念、正向思考，也可尋求專業人員的諮商協助。

專業諮商免費協助

衛生局心理健康科長陳小燕說，去年有六八六人次接受桃園市免費心理諮商服務，比前年的二八八人次增加一三八％，去年桃園市的自殺死亡率也比前年下降三．八％，顯示推展自殺防治頗具效益。

陳小燕說，除了原本的平鎮區張老師基金會桃園分事務所、桃園區的桃園生命線協會，今年起在大溪區、觀音區衛生所也新設心理諮商面談服務據點，讓服務更普及，建議民眾先致電預約。

她說，除了預約面談服務，還可電洽桃園市社區心理衛生中心：332-5880、生命線：1995、張老師專線：1980、廿四小時安心專線：0800-788-995。