| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
3縣市大雨特報！ 今北部濕冷、南部有陽光 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉366號蒸汽火車頭移花蓮20年 玉井人盼回娘家

2017-02-26

〔記者劉婉君／玉井報導〕玉井糖廠內原有一輛三六六號蒸汽火車頭，廿年前因故被移到花蓮光復糖廠。隨著噍吧哖事件紀念園區啟用，玉井人發動連署爭取火車頭可以重回玉井，帶動當地觀光。

文化局文化資源科長黃宏文表示，上週曾陪同地方團體赴花蓮光復糖廠拜訪，將地方的想法傳遞給台糖，由於三六六號蒸汽火車頭在花蓮也已落腳廿年，且為花東地區唯一一輛，因此當地人對它也有感情，希望能繼續留在花蓮，未來將協助兩方互相交流。

玉井噍吧哖人文發展協會表示，三六六號蒸汽火車頭除役後原本在玉井糖廠內展示，是許多玉井人的童年回憶，更象徵著玉井製糖產業蓬勃發展的輝煌歷史，隨著糖廠結束運作，煙囪不見了，蒸汽火車頭也不見了，只剩下糖廠空間閒置，人文歷史也逐漸淡化，玉井區原本資源就不多，去年原玉井糖廠招待所雖整修成為噍吧哖事件展示館，但只是一個館，因此地方人士爭取火車頭可以回到玉井娘家落地生根，傳承地方情感，結合噍吧哖事件紀念園區，向來訪遊客訴說早年玉井糖業歷史，成為帶動當地觀光、經濟的火車頭。

文化局指出，為回應地方願望，除積極與台糖接洽外，去年八月也邀請台南高商廣告設計科主任莫嘉賓率領學生，在昔日三六六號蒸汽火車頭放置平台上彩繪３Ｄ火車頭，為玉井糖廠歷史留下足跡。

廣告
  • 玉井糖廠昔日展示366號蒸汽火車頭平台，如今由3D彩繪訴說歷史。（記者劉婉君攝）

    玉井糖廠昔日展示366號蒸汽火車頭平台，如今由3D彩繪訴說歷史。（記者劉婉君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
全台唯一 拉阿魯哇族「聖貝祭」登場

台灣原住民第十五族的拉阿魯哇族，昨起兩天舉辦全台唯一以貝殼為祭典主體的「聖貝祭」，以昭告祖靈、祈求族群平安。高雄市原民會主委谷縱．喀勒芳安說…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早餐✧芝麻全麥饅頭
奶油鮮蝦義大利麵
酸香辣✧泰式椒麻雞
芋頭去皮不咬手！
轉寄

標題：〈南部〉366號蒸汽火車頭移花蓮20年 玉井人盼回娘家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月26日‧星期日‧丁酉年二月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.