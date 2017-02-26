〈南部〉366號蒸汽火車頭移花蓮20年 玉井人盼回娘家
2017-02-26
〔記者劉婉君／玉井報導〕玉井糖廠內原有一輛三六六號蒸汽火車頭，廿年前因故被移到花蓮光復糖廠。隨著噍吧哖事件紀念園區啟用，玉井人發動連署爭取火車頭可以重回玉井，帶動當地觀光。
文化局文化資源科長黃宏文表示，上週曾陪同地方團體赴花蓮光復糖廠拜訪，將地方的想法傳遞給台糖，由於三六六號蒸汽火車頭在花蓮也已落腳廿年，且為花東地區唯一一輛，因此當地人對它也有感情，希望能繼續留在花蓮，未來將協助兩方互相交流。
玉井噍吧哖人文發展協會表示，三六六號蒸汽火車頭除役後原本在玉井糖廠內展示，是許多玉井人的童年回憶，更象徵著玉井製糖產業蓬勃發展的輝煌歷史，隨著糖廠結束運作，煙囪不見了，蒸汽火車頭也不見了，只剩下糖廠空間閒置，人文歷史也逐漸淡化，玉井區原本資源就不多，去年原玉井糖廠招待所雖整修成為噍吧哖事件展示館，但只是一個館，因此地方人士爭取火車頭可以回到玉井娘家落地生根，傳承地方情感，結合噍吧哖事件紀念園區，向來訪遊客訴說早年玉井糖業歷史，成為帶動當地觀光、經濟的火車頭。
文化局指出，為回應地方願望，除積極與台糖接洽外，去年八月也邀請台南高商廣告設計科主任莫嘉賓率領學生，在昔日三六六號蒸汽火車頭放置平台上彩繪３Ｄ火車頭，為玉井糖廠歷史留下足跡。
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