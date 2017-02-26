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〈北部〉竹縣湖口鄉民 反對病死雞就地掩埋

2017-02-26

縣府︰已三度消毒、覆土

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉湖口村有村民昨天發起連署，反對羊喜窩段被驗出感染H5N6的四百多隻病死雞就地掩埋，要求全部清走焚化；縣府表示，已三度消毒、覆土防止病毒擴散，請鄉親不要恐慌，相關單位將加強溝通說明，持續辦理環境監測並免費代檢周邊住戶的飲用水質，以化解疑慮。

憂下雨污染 要求運走焚化

參與連署的村民表示，政府將四百多隻感染H5N6的病死雞就地掩埋，許多鄉親擔心連日下雨，恐污染周邊土壤和地下水，威脅民眾健康；他們要求政府務必運走病死雞焚化，否則不排除採取抗爭行動。

新竹縣家畜疾病防治所表示，中央規定， 處理病死雞採用化製、焚燒或就地掩埋等三種方式都可以，各縣市做法不一，三種方式都有縣、市採行。

新竹縣環保局表示，湖口羊喜窩遭棄置病死雞，第一時間即灑上一層厚石灰殺菌消毒，再傾倒乾淨廢土；確定感染H5N6後又前、後進行三次消毒和覆土，病毒活性已大幅降低，不太可能再擴散。

縣府表示，相關單位和湖口鄉公所也曾考慮全數運走，但因棄置點為深約兩層樓、接近垂直的駁崁，工作人員試圖用挖土機清運卻無法撈取，最後才會決定就地覆土掩埋。

湖口村長陳在鋥說，棄置點距離波羅汶溪約一、二公里遠，附近也無住戶和農作，無需恐慌，且倘若撈起清走還可能二度污染；不過，由於部分村民擔心，他希望環保局加強說明並定期檢驗水質，讓大家安心。

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  • 新竹縣湖口鄉民昨天發起連署，反對羊喜窩段的病死雞就地掩埋，要求清走焚化；縣府表示，已三度消毒、覆土來防止病毒擴散，請鄉親不要恐慌，將加強溝通說明。（新竹縣政府提供）

    新竹縣湖口鄉民昨天發起連署，反對羊喜窩段的病死雞就地掩埋，要求清走焚化；縣府表示，已三度消毒、覆土來防止病毒擴散，請鄉親不要恐慌，將加強溝通說明。（新竹縣政府提供）

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