〈中部〉《紀念228》 台灣英雄碑揭碑 烏牛欄追思
2017-02-26
台灣聖山 增15座紀念碑
〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣大地文教基金會昨在南投縣草屯鎮為台灣聖山自由廣場開幕，並為陳澄波、王添灯、鄭南榕等與二二八有關或為台灣奮鬥的英雄紀念碑揭碑；而一群二二八海外遺族則在退輔會副主委李文忠等人陪同下，在埔里鎮烏牛欄紀念碑獻花追思。
台灣大地文教基金會每年都會在草屯鎮的「台灣聖山」舉辦二二八紀念活動，今年則提前到連假的第一天，為台灣聖山「自由廣場」開幕，並為豎立在該廣場的十五位台灣英雄紀念碑揭碑。
昨日的揭碑儀式邀請高齡九十八歲的民主前輩史明、前教育部長杜正勝、民視榮譽董事長田再庭、台灣陸一特總會、美國海外二二八遺族、日本友人團，一起為紀碑揭碑。
此次新設立的十五座台灣英雄紀念碑，共有十五位已逝的台灣英雄，陳澄波、王添灯與二二八有關，另外有黃信介、鄭南榕、盧修一、李鎮源、蕭泰然等人，他們都是在不同領域為台灣奮鬥的英雄，基金會為他們分別豎立一座紀念碑，以照片和文字來記錄他們的事蹟。
埔里烏牛欄 海外遺族獻花
昨日除在草屯鎮有二二八紀念活動，埔里鎮愛蘭橋頭的烏牛欄紀念碑也有追思紀念活動，一群二二八海外遺族，由退輔會副主委李文忠、民進黨縣黨部評召許阿甘議員、縣議員廖志城、魚池鄉長陳錦倫等人陪同，在紀念碑前獻花默哀。
烏牛欄戰役是二二八事件的最後一役，見證二七部隊歷史的牛耳藝術度假村董事長黃炳松，昨也在現場述說著當時學生兵反抗的過程，他說，活著就是要將這段歷史讓更多人了解，也希望台灣人不要遺忘這些守護台灣的學生兵。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
首設228紀念碑 張博雅：被邱創煥掛電話
監察院長張博雅昨天上午出席二二八事件七十周年嘉義地區紀念追思活動，致詞時自爆擔任嘉義市長時，堅持設置全國首座二二八紀念碑，為此曾被時任台灣省…
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
- 梅克爾正式獲提名 征戰9月大選
- 美若課邊境稅 恐掀全球貿易戰
- 海德堡汽車衝撞行人事件 1死2傷
- 外交部政次吳志中：台灣應維持入聯水溫
- 范范向黑人請款 喊話不能離婚
- 車位熱脹冷縮？其中有技巧
- 星期專論》二二八讓台灣進入黑暗時代
- 全球首富不是比爾蓋茲？ 傳「他」擁有6.2兆
- 22歲憂鬱症女作家演講 台中一中臨時取消惹議
- 追討黨產 顧立雄：涉兩岸因素更恐怖
- 借提取槍 毒犯滑山谷逃脫
- 山老鼠黃俊傑 縱橫山區非難事
- 《自由廣場》轉型正義 徹徹底底
- 雨潑搗蛋 機捷3車站水桶接水
- 《金正恩核武、化武連發》美拒北韓使節入境 雙邊會談告吹
- 巴菲特致股東公開信 捍衛移民對經濟貢獻
- 02/26 各報重點新聞一覽
- 晶華火警 香奈兒「泡湯」
- 越南使館探視段氏香 確認為越南籍
- 〈徵文大拼盤〉週休二日 家居好日
- 昨無H5N6新案例 土雞價格跌一成
- 立法院長就任週年 蘇嘉全讓藍綠僵局和緩
- 大王恰恰三四番 中職聯隊228抗日
- 「巴黎已不再是巴黎」川普批移民危安 法總統反駁
- 玖壹壹藉酒邀天后 彭佳慧推工作力挺
- 司改國是會議》瞿海源：過半非法律人與會 帶來好的改變
- LamiGirls決選 4「星」血入團
- 台塑汽柴油 週一起漲1角
- 〈生活停看聽〉補湯 濃濃傳承味兒
- 捨董座當23年志工 張文亮照耀生命線
- 車位動手腳 撐住豪宅價
- 袁惟仁帶衰演唱會虧700萬 陸元琪挺前夫讓兒女捧場
- 《自由廣場》北市交撤演太離譜
- 小胖、瑄仔的愛 南英學弟高調回應
- 〈婚姻幸福學〉妻下班後仍忙公事 老公不悅擺臭臉
- 趕上第四節 陳子威完美謝幕
- 中正紀念堂轉型 國民黨：民進黨政府去蔣化
- 《健康聚寶盆》勇健老人家 試試紅繩運動練肌力
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉《紀念228》 台灣英雄碑揭碑 烏牛欄追思
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分