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〈中部〉《紀念228》 台灣英雄碑揭碑 烏牛欄追思

2017-02-26

台灣聖山 增15座紀念碑

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣大地文教基金會昨在南投縣草屯鎮為台灣聖山自由廣場開幕，並為陳澄波、王添灯、鄭南榕等與二二八有關或為台灣奮鬥的英雄紀念碑揭碑；而一群二二八海外遺族則在退輔會副主委李文忠等人陪同下，在埔里鎮烏牛欄紀念碑獻花追思。

台灣大地文教基金會每年都會在草屯鎮的「台灣聖山」舉辦二二八紀念活動，今年則提前到連假的第一天，為台灣聖山「自由廣場」開幕，並為豎立在該廣場的十五位台灣英雄紀念碑揭碑。

昨日的揭碑儀式邀請高齡九十八歲的民主前輩史明、前教育部長杜正勝、民視榮譽董事長田再庭、台灣陸一特總會、美國海外二二八遺族、日本友人團，一起為紀碑揭碑。

此次新設立的十五座台灣英雄紀念碑，共有十五位已逝的台灣英雄，陳澄波、王添灯與二二八有關，另外有黃信介、鄭南榕、盧修一、李鎮源、蕭泰然等人，他們都是在不同領域為台灣奮鬥的英雄，基金會為他們分別豎立一座紀念碑，以照片和文字來記錄他們的事蹟。

埔里烏牛欄 海外遺族獻花

昨日除在草屯鎮有二二八紀念活動，埔里鎮愛蘭橋頭的烏牛欄紀念碑也有追思紀念活動，一群二二八海外遺族，由退輔會副主委李文忠、民進黨縣黨部評召許阿甘議員、縣議員廖志城、魚池鄉長陳錦倫等人陪同，在紀念碑前獻花默哀。

烏牛欄戰役是二二八事件的最後一役，見證二七部隊歷史的牛耳藝術度假村董事長黃炳松，昨也在現場述說著當時學生兵反抗的過程，他說，活著就是要將這段歷史讓更多人了解，也希望台灣人不要遺忘這些守護台灣的學生兵。

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  • 台灣聖山「自由廣場」暨台灣英雄紀念碑揭碑，昨由民主前輩史明（右，坐輪椅者）等人揭幕暨揭碑。（記者陳鳳麗攝）

    台灣聖山「自由廣場」暨台灣英雄紀念碑揭碑，昨由民主前輩史明（右，坐輪椅者）等人揭幕暨揭碑。（記者陳鳳麗攝）

  • 二二八海外遺族及退輔會副主委李文忠等人，昨到烏牛欄紀念碑獻花追思。（民進黨南投縣黨部提供）

    二二八海外遺族及退輔會副主委李文忠等人，昨到烏牛欄紀念碑獻花追思。（民進黨南投縣黨部提供）

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