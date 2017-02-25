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〈台北都會〉容積增被抓包 廣慈環評退回

2017-02-25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕北市環境影響評估委員會昨審查廣慈博愛園區開發案，廣慈計畫興建六棟、廿六層大樓做為公宅、社福及商業設施，原本容積率降為三百％，但多名環評委員發現，環評說明書的容積率不一致，還有三二四％的版本，且錯字百出；台北市都發局長林洲民坦言，三二四％是兩週前算的，實際容積率為三一四％。委員直言資料不足、「準備差勁」，退回報告，三個月內修正完重審。

居民則憂心公宅引進人車會讓空氣品質變差，中坡里長曾傳達說，夏天高溫，廣慈公宅有一千五百多戶，汽機車停車位兩千格，會造成空氣品質差，「市府要發給每個人口罩嗎？」也有人質疑說明書指施工期間不會有影響，根本是騙人，且開發基地比平面道路低了八十公分，淹水淹得厲害。

林洲民強調，廣慈留設許多空間做綠地公園、社福，「嬰兒車與救護車共融」，計畫取得黃金級綠建築。

但居民說，環評說明書指廣慈開發案容積率為三二四％，增加更多樓地板面積，但該區位在斷層帶，都沒提因應對策，環評委員也抓包說，說明書容積率是三百％，另一頁卻出現三二四％，不一致。

錯誤百出 說明書急就章

環評委員表示，說明書錯字百出，且逃生只考量大樓本身，未納入基地及周邊，該園區有許多老幼，是最不易逃生的人口，逃生計畫不清楚，甚至有委員擔心公宅被出售蓋成豪宅，應承諾五十年不得轉手。

林洲民解釋，容積率三二四％是兩週前算的，但容積率會更低，因空中花園要納入，所以容積率實際為三一四％，他承諾容積率會落在三百到三一四％之間。

環評委員認為環評資料不足，沒有斷層液化區、生態分析，報告應重送，甚至都發局還說容積率要再算，太奇怪。環評委員會主席邱祈榮說，若當成考試，可見準備倉促、資料不足，裁示建請市府自己好好準備、鄭重準備，再提送完整版。

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  • 北市環評大會審查廣慈開發案，旁聽的居民細心準備資料到場說明訴求。（記者蔡亞樺攝）

    北市環評大會審查廣慈開發案，旁聽的居民細心準備資料到場說明訴求。（記者蔡亞樺攝）

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