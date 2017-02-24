〈中部〉事業廢棄物焚化費調漲 家戶垃圾不漲

2017-02-24

〔記者蔡淑媛、黃鐘山／台中報導〕因應一例一休人力、運輸等成本，民營烏日、后里焚化廠調漲一般事業廢棄物焚化費，從每噸二千二百五十元漲至二千六百五十元，影響上千家工廠、飯店和大餐廳，公營文山廠不調漲，另外家戶垃圾也不漲價，維持每噸二千元。

烏日、后里焚化廠處理一般事業廢棄物總量約占全市七成三，環保局指出，焚化費漲價，清除業者也會跟著調漲清運費用，從目前每噸三千至三千五百元，將增加四百至六百元，提醒工廠等業者評估合理的垃圾處理價格。

環保局強調，一般小吃攤、小吃店垃圾與公寓社區大樓同屬於家戶垃圾，目前家戶垃圾焚化費維持每噸二千元，代清業者收費約每噸三千元，日前有兩家代清業者魚目混珠，向社區大樓喊價至五、六千元被檢舉，提醒一般家戶不要上當。

為防止業者不合理調價，環保局邀請廢棄物清除處理公會和業者共同簽署宣言，拒絕不合理漲價，環保局長白智榮昨指出，全國焚化爐業者一片漲聲，從二千六百五十元至三、四千元皆有，希望本市業者不要超過全國均價，最後達成不調漲一般家戶垃圾處理費等承諾。

若壟斷或哄抬 移請查辦

環保局副局長吳東燿說，公平會也到場宣導與見證，市府發現聯合壟斷或集體哄抬，除移請公平會與消保官查辦，違法業者將面臨最高可罰五千萬得併科兩年有期徒刑，環保局也會管制違規業者焚化爐進場量。

市議員邱素貞、翁美春、江肇國表示，事業廢棄物清運費用調漲，影響一般廢棄物處理費用跟進，根本沒有道理，現在萬物齊漲，只有薪水不漲，如果廢棄物清理費再漲，將增加大樓管委會支出，可能牽動大樓管理費調漲，影響市民權益。

議員們認為，雖然環保局要求業者不要調漲一般廢棄物清理費用，但是環保局後續一定要嚴格稽查、追蹤，不能讓業者私下跟大樓管委會調漲家戶垃圾處理費，以確保市民權益。