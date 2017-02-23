〈台北都會〉大巨蛋將復工？ 柯：審查公開透明
2017-02-23
〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市府與遠雄外傳已談妥大巨蛋，同意都市設計審議會備查加速審議程序，預計今年八月復工，明年八月就能完工。台北市長柯文哲昨受訪時表示，安全是最起碼的標準，在這條件下，「我保證也不會有什麼刁難」，審查過程都會「公開透明」給社會大眾看。
在台北市副市長陳景峻與辦公室主任蔡璧如協調下，大巨蛋案目前已完成台建中心初審，柯文哲昨指出，台建中心審過的部分不會再審，「我們應該也不會比人家更厲害」，北市府將僅針對環境影響差異評估和都市設計進行審議。
柯文哲強調，他上任後秉持公開透明態度，「解決爭議最好方法就是公開透明」，整個審查過程都會讓全民檢驗，他說，安全是最起碼的標準，「在這條件下，我保證也不會有什麼刁難。」
有媒體問到是否會趕在競選連任前完成，柯文哲反指話不能這麼說，「這要看施工速度啊」，他表示，這種東西不要故意下時間表，該怎麼做就怎麼做，重申「我就是公開透明給社會看，總不能說我在刁難誰吧。」
由於柯曾說趙藤雄是頑固老人、不肖廠商，但副市長陳景峻昨緩頰表示，趙藤雄有心要把這個國家重大建設做好。對此，柯文哲直言，就算是頑固老人也想賺錢，也想把工作做好。
柯文哲進一步表示，不會將此視為公安的一大勝利，「因為我只是善後」，還以內湖夾層屋為例，苦笑說「當年都不處理，搞到現在這麼多，現在要去善後很痛苦。」
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