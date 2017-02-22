| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉蘆洲三角荒地 將做車輛保管場

2017-02-22

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市三重區長期占用車輛保管場搬遷有譜。蘆洲區環堤大道、中正路口線型空間面積四千平方公尺（○．四公頃），規劃在台北市政府捷運局整地完成後，提供新北市政府交通局使用，擬將長期占用之車輛保管場遷到該處。

議員李坤城指出，三重區五華街、三賢街口的機關用地，目前做為車輛保管場，那個位置緊鄰社區、商場，可說是精華地段，這樣使用太可惜，經過多方協調後，發現蘆洲區這個線型區塊挺適合的，規劃將把長期占用之車輛保管場遷到該處，且力促相關單位將原址規劃做為公園或可食地景，開放供周邊民眾親近。

台北市政府捷運工程局中區工程處土木第六工務所主任王世章表示，該線型區塊當初是因應捷運工程而留下的，本欲規劃公園供民眾使用，考量與鬧區有距離，效果恐不彰而作罷，目前閒置，將配合規劃整地，轉交新北市政府交通局使用。

交通局停車營運科長李友欽指出，長期占用車輛保管場，即長期占用公共停車空間的車輛拖吊後之保管處，從三重區現址遷出後，由於蘆洲區停放空間不足，也有部分需要遷往樹林區。

廣告
  • 三重區五華街、三賢街交叉口機關用地，周邊搭有鐵皮圍籬，目前作為長期占用車輛保管場使用。（記者李雅雯攝）

    三重區五華街、三賢街交叉口機關用地，周邊搭有鐵皮圍籬，目前作為長期占用車輛保管場使用。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
金山慈護宮 今起不再是古蹟

金山區金包里慈護宮暫定古蹟身分在今天失效，文化局昨天召開第二次文資審議大會，經過兩輪投票後，十二位審議委員投票未達三分之二門檻，無法達成慈護宮應當列為何種文化資產類別的共識，確定其無法列為文化資產。對…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：〈台北都會〉蘆洲三角荒地 將做車輛保管場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.