〈台北都會〉蘆洲三角荒地 將做車輛保管場
2017-02-22
〔記者李雅雯／新北報導〕新北市三重區長期占用車輛保管場搬遷有譜。蘆洲區環堤大道、中正路口線型空間面積四千平方公尺（○．四公頃），規劃在台北市政府捷運局整地完成後，提供新北市政府交通局使用，擬將長期占用之車輛保管場遷到該處。
議員李坤城指出，三重區五華街、三賢街口的機關用地，目前做為車輛保管場，那個位置緊鄰社區、商場，可說是精華地段，這樣使用太可惜，經過多方協調後，發現蘆洲區這個線型區塊挺適合的，規劃將把長期占用之車輛保管場遷到該處，且力促相關單位將原址規劃做為公園或可食地景，開放供周邊民眾親近。
台北市政府捷運工程局中區工程處土木第六工務所主任王世章表示，該線型區塊當初是因應捷運工程而留下的，本欲規劃公園供民眾使用，考量與鬧區有距離，效果恐不彰而作罷，目前閒置，將配合規劃整地，轉交新北市政府交通局使用。
交通局停車營運科長李友欽指出，長期占用車輛保管場，即長期占用公共停車空間的車輛拖吊後之保管處，從三重區現址遷出後，由於蘆洲區停放空間不足，也有部分需要遷往樹林區。
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