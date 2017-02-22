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〈北部〉大溪農會倉庫 擬打造展演中心

2017-02-22

〔記者李容萍／大溪報導〕名列「台灣十大觀光小城」的大溪，每逢假日老街遊客絡繹不絕，市立大溪木藝生態博物館評估位處普濟路大溪區農會的食鹽肥料倉庫為日治時期建築，具備文化潛力，希望能指定為歷史建築，未來可配合鄰近其他木博館，發展為展演中心，打造老城區的新觀光亮點。

木博館長陳倩慧表示，大溪區農會食鹽肥料倉庫佔地逾二百五十坪，與大溪木博館公有館舍群包括藝師館、四連棟、武德殿及公有停車場、公所及清潔隊、圖書館等設施相鄰，農會倉庫的土地管理者為財政部國有財產署，現租給農會作為肥料倉庫使用。

佔地逾250坪 利用價值甚高

陳倩慧說，該處建築保留日治時期倉庫建築特殊構法及形式，結構完整，採用鋼筋混凝土柱、磚砌抹紅土牆、木條板封牆抹白灰並以橫豎木材裝飾，與鄰近的警察宿舍及武德殿等歷史建築群形成特色風貌區，更是此區最大無隔間室內空間，面積為公會堂兩倍大，利用價值與彈性甚高。

由於木博館現為多棟歷史建築組成，主要為警察宿舍群，因其為日式木造宿舍，單元面積小（約十二坪）且隔間多，僅能再利用為小型展覽空間或工坊小賣店，雖有公會堂，但面積也僅約農會倉庫一半；武德殿因抬高基礎且為木地板，再利用限制較多，也不利無障礙使用，木博館開館後辦理大型活動，均須另向其他單位借用場地。

預計109年前 動工修復

此案市府已啟動歷史建築登錄程序，待審查通過後，即可爭取國有財產署無償撥用，木博館預計明年完成調查研究，順利的話可於一○九年前動工修復，屆時有了農會倉庫作為地區文化交流核心基地，可提供大型活動場地，將有助文化推廣與產業復興。

市長鄭文燦今年初曾會勘該處倉庫並表示，會請農會尋找其他適合地點儲放肥料，市府也將針對現址的條件與周邊環境，以及考量地區整體發展，重新賦予倉庫更適切的定位與使用機能，以活絡文化資產價值。大溪區農會總幹事張財旺表示，倉庫是租來的，若搬遷到新地點能幫助地方觀光發展，農會樂觀其成。

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  • 大溪木藝生態博物館相中這棟大溪農會倉庫納入歷史建築。（記者李容萍攝）

    大溪木藝生態博物館相中這棟大溪農會倉庫納入歷史建築。（記者李容萍攝）

  • 圖由木博館四連棟廣場望向農會倉庫，圖左則為藝師館。（記者李容萍攝）

    圖由木博館四連棟廣場望向農會倉庫，圖左則為藝師館。（記者李容萍攝）

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