〈北部〉大溪農會倉庫 擬打造展演中心
〔記者李容萍／大溪報導〕名列「台灣十大觀光小城」的大溪，每逢假日老街遊客絡繹不絕，市立大溪木藝生態博物館評估位處普濟路大溪區農會的食鹽肥料倉庫為日治時期建築，具備文化潛力，希望能指定為歷史建築，未來可配合鄰近其他木博館，發展為展演中心，打造老城區的新觀光亮點。
木博館長陳倩慧表示，大溪區農會食鹽肥料倉庫佔地逾二百五十坪，與大溪木博館公有館舍群包括藝師館、四連棟、武德殿及公有停車場、公所及清潔隊、圖書館等設施相鄰，農會倉庫的土地管理者為財政部國有財產署，現租給農會作為肥料倉庫使用。
佔地逾250坪 利用價值甚高
陳倩慧說，該處建築保留日治時期倉庫建築特殊構法及形式，結構完整，採用鋼筋混凝土柱、磚砌抹紅土牆、木條板封牆抹白灰並以橫豎木材裝飾，與鄰近的警察宿舍及武德殿等歷史建築群形成特色風貌區，更是此區最大無隔間室內空間，面積為公會堂兩倍大，利用價值與彈性甚高。
由於木博館現為多棟歷史建築組成，主要為警察宿舍群，因其為日式木造宿舍，單元面積小（約十二坪）且隔間多，僅能再利用為小型展覽空間或工坊小賣店，雖有公會堂，但面積也僅約農會倉庫一半；武德殿因抬高基礎且為木地板，再利用限制較多，也不利無障礙使用，木博館開館後辦理大型活動，均須另向其他單位借用場地。
預計109年前 動工修復
此案市府已啟動歷史建築登錄程序，待審查通過後，即可爭取國有財產署無償撥用，木博館預計明年完成調查研究，順利的話可於一○九年前動工修復，屆時有了農會倉庫作為地區文化交流核心基地，可提供大型活動場地，將有助文化推廣與產業復興。
市長鄭文燦今年初曾會勘該處倉庫並表示，會請農會尋找其他適合地點儲放肥料，市府也將針對現址的條件與周邊環境，以及考量地區整體發展，重新賦予倉庫更適切的定位與使用機能，以活絡文化資產價值。大溪區農會總幹事張財旺表示，倉庫是租來的，若搬遷到新地點能幫助地方觀光發展，農會樂觀其成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
4至5層樓建物 遊客感突兀宜蘭縣羅東林業文化園區貯木池一望無際的視野，因正前方有建築在興建而遭到破壞，賞景賞鳥變成賞鷹架，讓常來園區遊玩的遊…
- 竹科博士主管夫忙工作 妻子約砲偷吃小鮮肉
- 陳庚金說能撈就撈 藍發言人：他只是想而已
- 興大、堪薩斯州大創舉／獸醫跨國雙聯學位 最快7年拿到
- 每天兩份奶 完善補充鈣質─成大家醫建議把握兒童生長關鍵期 攝取足夠鈣質與蛋白質
- 重新開幕 戲劇院2/25試營運
- 自由廣場》八月四日 關鍵還原
- 〈yes123 Q& A〉年初就得排好整年特休，還得在規定日期前休完，合法嗎？
- 林生祥領軍5月開唱 魏德聖林昶佐力薦
- INFINITE情話大對決 L撂那些年 對白奪冠
- 國三貨車、聯結車車禍 1男命危搶救中
- 神準預測勝選 歷史學者認川普恐遭彈劾
- 日外籍師笑福島生：有輻射會自體發光
- 02/22 各報重點新聞一覽
- 網購糾紛打死人 9人到案
- 麥馬斯特敢言敢諫 川普聽得進去嗎
- 古物複製、仿製爭議 文化部修法釐清
- 台銀隨身PAY 手機即錢包
- 妻擅拿受精卵產女 日男不認種
- 禁宰延不延 林聰賢︰最後3天嚴密監控
- 中職熱身賽》林書逸3打點 菜鳥勝悍將
- 宥勝罵髒話竟然喵喵叫
- 自由廣場》〈林保華專欄〉蔡英文是馬英九2.0？
- 《職場觀察員》年後想轉職？ 先做好準備！
- 川普不是我的總統
- 審計部報告 國軍染毒 前年揪出777人
- 《國際現場》殼牌豐田攜手 加州建加氫站
- SBL單週最佳球員》賀夫寶貝「心」氣象 助裕隆爭老二
- 2016年巴西261名記者遭受暴力攻擊
- 〈戀愛大智慧〉勇敢告白別讓愛擦身而過
- 樂金面板供貨三星 破解鴻夏夾殺
- 小米Note 2 3月開賣 美圖T8緊跟
- 中國對付樂天 經濟制裁後官媒再恫嚇
- 〈美味教室〉奶油VS.植物油 甜點大挑戰
- 社論》新八百壯士的認同與自利
- 竊5名畫 法蜘蛛人大盜判8年
- 【書與人】網友壞壞甘娜賽 － 唐捐談《網友唐損印象記》
- 中普股臨會 中石化抗議違法無效
- 新北板新林口、桃、竹 3月起一階限水
- 新疆汽車納管 強制安裝定位系統
- 金正恩叔叔 下一個毒殺目標?
標題：〈北部〉大溪農會倉庫 擬打造展演中心
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email