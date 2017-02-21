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〈南部〉解決缺工問題 招訓農業師傅

2017-02-21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕隨人口老化，近年農業缺工問題加劇，農委會今年首試辦招訓「農業師傅」，全台三農會各招卅名，未來一年除保障就業、時薪，加各類補助每月上看四萬五千元。

台灣農業缺工情形嚴重，農委會前主委曹啟鴻任內推動包括農業技術團、農事服務團、外役監和假日農夫，企圖解決缺工問題，農業外勞也順勢喊卡。

屬農業技術團的「農業師傅」今年首招訓，全台僅台中、高雄及屏東等縣市三農會承接，其中屏東為南州區農會辦理。

南州區農會表示，近年青年返鄉務農盛行，招訓針對想務農、不怕吃苦，卻無專業技術的民眾，受過專業農業知識訓練的師傅像「及時雨」，哪裡需工就往哪裡去，重要的是經招訓的師傅若持續務農，可望以低利貸款創業，還能累積實務及知識，未來發展看好。

農業技術團除起薪為要求保障時薪一三三元，並落實勞基法，每月就業獎勵、務農基金、訓練獎金及交通津貼等補助，月薪最高上看四萬五千元，招訓報名至本週五下午四點半，報名後共分二階段，第一階段為體能測驗，取前四十名再參加農改場農業專業訓練，經筆試及實務合格的正取卅名、備取數名。

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