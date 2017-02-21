〈中部〉發展石岡農作新特色 農友推廣種植銀耳、黑木耳
2017-02-21
〔記者歐素美／台中報導〕石岡區農友莊文豐研發種植銀耳成功，採用全環控栽培室，一年四季皆能採收，每日可生產約一公噸，產量高居全國之冠；另名農友林鎮城則研發打造全自動噴灌系統種植黑木耳，生產的黑木耳比人臉還大，經濟價值高，他希望在當地推廣種植，讓黑木耳成為石岡梅子社區的農特產，嘉惠農友。
莊文豐研發2年 成功種出本地銀耳
莊文豐從高中時期就跟著父親種香菇，並成立「隆谷養菇場」，與產銷班農友一起種植柳松菇、杏鮑菇、鴻喜菇、金針菇及銀耳。莊文豐說，銀耳需與香灰菌一起栽培，種植不易，他研發快兩年，終於成功量產，因纖維細緻，味道口感佳。
莊文豐表示，早期台灣銀耳多是從中國進口的乾貨，為求顏色漂亮持久，常會採用硫磺熏過，對人體健康比較不好，現在國內種植成功，新鮮美味吃得到，除了傳統煮成蓮子銀耳等甜湯外，也可加入莧菜等煮成羹，甚至汆燙後涼拌或沾芥末，或直接煮火鍋，涮五秒即可食用，也可裹上酥炸粉油炸，同樣美味。
林鎮城生產的黑木耳比人臉還大
石岡梅子社區發展協會理事長林鎮城，鑑於石岡區土地面積不大，農村人口老化，種梨的同質性過高，種植黑木耳省工且所需土地不大，運用其建築營造的專業，研發打造自動噴灌系統，以符合黑木耳所需的潮濕環境，種植的黑木耳比人臉還要大，每朵重達四到六台斤，品質好、價格高。
林鎮城希望推廣種植黑木耳成為梅子社區的農特產，目前除梅子社區總幹事廖汶楠也投入種植外，還有年輕人特地前來拜師學藝。林鎮城說，一開始廠房設備投資約需三百萬元是門檻，但若產量及品質控管好，一年種植兩期就可回本。
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