〈中部〉草屯農會選舉 1選將涉賄10萬交保
2017-02-17
兩派競爭激烈
〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮農會會代選舉現金買票喊得震天價響，南投檢方指揮調查站、草屯警分局昨日傳喚某里候選人、樁腳和選民十多人，張姓樁腳和多名選民均承認有買票，一票從四千到五千元不等，簡姓候選人夫妻則否認買票，南投檢方認為簡姓夫妻和張姓樁腳涉嫌賄選情節重大，諭令樁腳五萬元、候選人夫婦各十萬元交保。
草屯鎮農會是南投縣各鄉鎮市農會中，選情最膠著、競爭最激烈的，「現任派」迎戰「舊勢力復仇派」，兩派實力相當，攻擊文宣、報案、控告皆有，而賄選傳聞更是不斷。
南投檢警調昨日傳喚草屯鎮某一里的簡姓會代候選人夫婦，及該里選民十多人和張姓樁腳，經一天的初、複訊後，有少數選民否認收錢，但有多名選民坦承收錢，一票是四千元，還有選民指簡姓候選人夫婦有買票。承認收錢的選民，檢方要他們繳回犯罪所得後請回。
幫簡姓候選人現金買票的張姓樁腳，昨也被檢調人員突破心防，承認他拿二萬九千元買了七票，其中一票關鍵票五千元，其他六人都是四千元。
依農會法第四十七之一條規定，期約賄選可處三年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
投縣最高73級分 目標台大資工
數學科難 高分群學生減少十二年國教首屆畢業生學測成績出爐，今年數學科太難，讓南投縣社區高中的高分群普遍減少，未出現滿級分，最高分是普台高中綦…
網友回應
熱門新聞
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
- 下週國內油價 估小降1角
- 雙北最大淫媒 養500娘子軍撈3億
- 證券行情表、證券表格
- 42歲銳大叔 可望三度加盟猿
- 年改、拚經濟特別預算 列優先法案
- 〈朵朵小語〉 有愛的人
- Tiffany黃鑽耀眼 女星爭豔
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 老農天冷就腳痛 周邊動脈阻塞險截肢
- 川普改提勞工部長人選 首位西語裔閣員
- 連142場未連敗 勇士寫紀錄
- 王瞳日本豔遇 和小鮮肉嘴對嘴
- 〈人生護理站〉 患難相扶持
- 2017日內瓦錶展專輯2：大複雜競技1
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 川普斥與俄接觸假新聞 查情報機構洩密
- 1天1杯含糖飲料 11歲女童罹脂肪肝
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- 自由廣場》用科技實現崑濱伯的願望
- 小嫻心疼婆婆不多說 今生無子也無憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation meets US official, legislators
- 臉書暴露身分與行蹤…
- 殷仔勤練打 拚場上續航
- 找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
- 〈小小說〉 然後，我就遇見貓小姐了
- 琳西蘿涵昔遭諷 今力挺川普
- 自由廣場》小姐 大哥 黃復興
- 毒殺手法俐落 卻不知金身分
- 七夜怪譚惡靈進化 大秀軟骨功
- 待命算工時？ 賀陳旦︰難規定
- 自由廣場》最大條的洩密就不管？
- 2/16 威力彩頭獎摃龜
- 陸戰隊駐守AIT 學者：友台象徵
- SUBARU南崁新點 服務全方位 深耕台灣打造大器展示中心 優質尊榮有溫度的購車體驗
- 自由廣場》黃也一票 黑也一票
- 7口之家靠3萬元苦撐 進擊的小氣巨人想讀醫科
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉草屯農會選舉 1選將涉賄10萬交保
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分