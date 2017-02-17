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〈中部〉草屯農會選舉 1選將涉賄10萬交保

2017-02-17

兩派競爭激烈

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮農會會代選舉現金買票喊得震天價響，南投檢方指揮調查站、草屯警分局昨日傳喚某里候選人、樁腳和選民十多人，張姓樁腳和多名選民均承認有買票，一票從四千到五千元不等，簡姓候選人夫妻則否認買票，南投檢方認為簡姓夫妻和張姓樁腳涉嫌賄選情節重大，諭令樁腳五萬元、候選人夫婦各十萬元交保。

草屯鎮農會是南投縣各鄉鎮市農會中，選情最膠著、競爭最激烈的，「現任派」迎戰「舊勢力復仇派」，兩派實力相當，攻擊文宣、報案、控告皆有，而賄選傳聞更是不斷。

南投檢警調昨日傳喚草屯鎮某一里的簡姓會代候選人夫婦，及該里選民十多人和張姓樁腳，經一天的初、複訊後，有少數選民否認收錢，但有多名選民坦承收錢，一票是四千元，還有選民指簡姓候選人夫婦有買票。承認收錢的選民，檢方要他們繳回犯罪所得後請回。

幫簡姓候選人現金買票的張姓樁腳，昨也被檢調人員突破心防，承認他拿二萬九千元買了七票，其中一票關鍵票五千元，其他六人都是四千元。

依農會法第四十七之一條規定，期約賄選可處三年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金。

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