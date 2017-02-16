〈南部〉抗旱第二步 高雄催生臨海再生水廠

2017-02-16

進行可行性評估 最快明年動工

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府水利局抗旱大作戰，繼全國首座鳳山溪再生水廠動工後，再催生臨海污水廠暨再生水廠，興建總經費四十八億元，比照鳳山溪再生水廠規模，最快明年四月動工，預計四年後完工，讓水源調度更有彈性，紓解大高雄用水壓力。

大高雄地區用水仰賴高屏溪，近年來氣候異常影響，造成高市冬天雨水稀少，高屏溪水位不斷下降，前天水情由藍燈轉綠燈，市府水利局推動水資源再生利用，興建全國首座鳳山溪再生水廠，已於去年正式動工，預計一○七年每日提供二萬五千噸再生水，一○八年提升到每日供應四萬五千噸，成為全國水資源指標。

由於高市每逢水情嚴峻，工業用水拉警報，攸關產業經濟重大，水利局再推動在臨海工業區興建臨海污水廠暨再生水廠，將民生污水經處理後，放流水予以淨化再生，轉換為可再利用的水資源，且水質優於自來水，成為旱季替代水源。

水利局表示，臨海污水廠暨再生水廠興建總經費四十八億元，未來日處理污水量為七萬噸，經處理後，可提供四萬五千噸再生水，經濟部工業局初步調查產業需求水量，目前已有中鋼等九家業者有意願買水。

水利局指出，市府目前進行可行性評估，預計今年八月完成，若行政院今年底完成核定，最快明年一月底發包，明年四月就能簽約動工，將採DBO統包或BTO方式興建，預計四年後完工。