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〈台北都會〉山佳舊車站拆圍籬 恢復日治原貌

2017-02-16

木造屋簷 洗石子廊柱

〔記者張安蕎／新北報導〕百年古蹟山佳火車站歷時一年多修復工程，昨天終於拆除圍籬，以嶄新姿態呈現在旅客面前，洗石子廊柱與木造屋簷，呈現日式與西式混合的建築風格，極富小站風情，預料將成為樹林觀光新亮點。

現為新北市市定古蹟的山佳火車站，原興建於一九○三年，主要功能是運輸山佳地區的煤礦，一九二八年以鋼筋混凝土與木材構造重建，歷經歲月洗禮，站體逐漸變得殘破、長滿白蟻，民國一百年新站房啟用後，舊站便以帆布、圍籬封存。

一○四年底，台鐵局斥資兩千一百萬元展開修復工程，成為西部幹線七堵以南、桃園以北間，唯一保存日治原貌的車站，在台灣鐵路建築史中，具有特殊意義。

檜木門窗 牆面稻稈拓模

台鐵台北工務段施工室主任王立德指出，車站屋頂以杉木重建，門窗以台灣檜木仿舊，牆面重新粉刷後，以稻稈拓模，製造具粗粒感的特色外壁，致力恢復其一九二八年的日治原貌。

站體分為候車室、辦公室等空間，台鐵在內部新建多媒體互動系統及影音播放室，提供民眾瞭解復舊歷程及車站特色。市府文化局也利用車站空間，舉行「舊事煤好：山佳車站百年鐵道風華特展」，十八日開幕，包括站長體驗、復刻文物、藝術創作等，各角落都有拍攝亮點，感受車站舊時代氛圍。

中山里長簡炎輝表示，車站夯土牆、屋頂斜瓦都是日治時期的原汁原味，工程十分講究，尤其車站下的砌石牆也完整保存，從百年前就陪伴老車站至今，值得一看。

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  • 山佳車站站體分為候車室、辦公室等空間。 （記者張安蕎攝）

    山佳車站站體分為候車室、辦公室等空間。 （記者張安蕎攝）

  • 「山佳車站百年鐵道風華特展」，包括站長體驗、復刻文物等。 （記者張安蕎攝）

    「山佳車站百年鐵道風華特展」，包括站長體驗、復刻文物等。 （記者張安蕎攝）

  • 山佳火車站呈現日式與西式混合的建築風格，文化局利用車站空間，規劃「舊事煤好：山佳車站百年鐵道風華特展」，各角落都有拍攝亮點，感受車站的舊時代氛圍。（記者張安蕎攝）

    山佳火車站呈現日式與西式混合的建築風格，文化局利用車站空間，規劃「舊事煤好：山佳車站百年鐵道風華特展」，各角落都有拍攝亮點，感受車站的舊時代氛圍。（記者張安蕎攝）

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