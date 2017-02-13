〈南部〉愛河燈區伴大港花火秀 吸客359萬人次

2017-02-13

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕大港花火秀於元宵午夜施放二十分鐘煙火，有網友質疑施放時間太晚，引發討論。高市府強調，大港花火秀在午夜施放，是因跨港、跨夜是它的特色，希望營造高雄夜間觀光潛力，而週六晚間對作息影響相對小，希望在觀光發展與市民生活取得平衡。

市府指出，從一月卅日至二月十一日，共吸引三百五十九萬人次參觀，其中二月十一日愛河燈區加遊行吸引六十九萬餘人次，大港花火秀三十七萬人次，帶動觀光效益；大港花火秀在市府高雄款臉書直播，觀看人次達二十八萬，觸及近一一○萬人，都創下新高。

此外，大港花火秀期間，環保局每晚七時愛河河畔與九時光榮碼頭煙火施放時段，監測左營、前金、前鎮、小港等鄰近測站的PM2.5細懸浮微粒濃度，發現二月二日、四日、七日及十一日PM2.5濃度有上升現象，對整體空品不致構成顯著影響。