〈北部〉花蓮–香港包機奏效 再向韓、日叩關

2017-02-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣觀光在去年五二○後，中國觀光客明顯減少，為擴大訪花客源，觀光政策轉向「亞州市場」，自今年二月起「花蓮－香港包機直航」，每週已擴增至五航班運量，主力也轉向東北亞旅客，全力開發花蓮至日本的定期航班。

花蓮航空站在八十六年起降航班與載客量達到頂峰，共有兩萬八千三百個航班，載客量達一百八十五萬五千七百廿二人次，近年受鐵、公及海路衝擊，截至去年九月，只剩四千多個班次，載客量更跌落十四萬一千五百零四人次，廿年間竟差距十三倍多。

中客減少 港澳客源增加

花蓮曾與中國天津、濟南、杭州、武漢、青島、澳門、南寧、長沙及上海等九地包機直航，去年一到五月共計六十架次，載客人數約九千六百七十六人次，高達九十．九％的載客率，一度帶動地方觀光人潮，但自中客減縮後，縣府改由極力促成花蓮直飛香港航班，並配合中央南向政策，除鎖定港澳客源，還將觸角伸向日本、韓國等亞洲城市。

由香港快運航空HKexpress負責的花蓮─香港包機首航班機，在去年十二月六日開航後，當日一百八十個座位全數賣光，業者連同旅行社還祭出「超優質套裝行程」，讓接連幾週的機票幾乎「一票難求」，為花東創造逾千萬觀光效益。

一月起每週四航班的花蓮─香港包機直航，二月開始擴增至每週五航班，盼能藉由二地轉運，招徠更多國際客源，打通亞太空中廊道。

另外，交通部觀光局及縣府也在去年六月，與日本航空亞太地區總裁永井大志，洽談花蓮－日本及沖繩直航航線，行政院東部聯合服務中心更接續本最大廉價航空公司樂桃航空會面，希望開設花蓮至日本的定期航線。

縣府統計，每年日籍觀光客造訪花蓮平均約有四十萬人次，多數自台北入境後，搭乘火車抵花，今年若能順利促成花蓮與日本直航，將可大幅減少旅客時間及費用，並降低因中客限縮後所產生的觀光影響。

縣府觀光處代理處長彭偉族表示，今年已促成花蓮直飛香港定期航班，接續將與日本航空積極洽談，可望於近期內達成花蓮直飛東京的可能性，屆時二地旅客就能節省轉承接駁時間，有助活絡地方經濟。