〈北部〉花蓮–香港包機奏效 再向韓、日叩關
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣觀光在去年五二○後，中國觀光客明顯減少，為擴大訪花客源，觀光政策轉向「亞州市場」，自今年二月起「花蓮－香港包機直航」，每週已擴增至五航班運量，主力也轉向東北亞旅客，全力開發花蓮至日本的定期航班。
花蓮航空站在八十六年起降航班與載客量達到頂峰，共有兩萬八千三百個航班，載客量達一百八十五萬五千七百廿二人次，近年受鐵、公及海路衝擊，截至去年九月，只剩四千多個班次，載客量更跌落十四萬一千五百零四人次，廿年間竟差距十三倍多。
中客減少 港澳客源增加
花蓮曾與中國天津、濟南、杭州、武漢、青島、澳門、南寧、長沙及上海等九地包機直航，去年一到五月共計六十架次，載客人數約九千六百七十六人次，高達九十．九％的載客率，一度帶動地方觀光人潮，但自中客減縮後，縣府改由極力促成花蓮直飛香港航班，並配合中央南向政策，除鎖定港澳客源，還將觸角伸向日本、韓國等亞洲城市。
由香港快運航空HKexpress負責的花蓮─香港包機首航班機，在去年十二月六日開航後，當日一百八十個座位全數賣光，業者連同旅行社還祭出「超優質套裝行程」，讓接連幾週的機票幾乎「一票難求」，為花東創造逾千萬觀光效益。
一月起每週四航班的花蓮─香港包機直航，二月開始擴增至每週五航班，盼能藉由二地轉運，招徠更多國際客源，打通亞太空中廊道。
另外，交通部觀光局及縣府也在去年六月，與日本航空亞太地區總裁永井大志，洽談花蓮－日本及沖繩直航航線，行政院東部聯合服務中心更接續本最大廉價航空公司樂桃航空會面，希望開設花蓮至日本的定期航線。
縣府統計，每年日籍觀光客造訪花蓮平均約有四十萬人次，多數自台北入境後，搭乘火車抵花，今年若能順利促成花蓮與日本直航，將可大幅減少旅客時間及費用，並降低因中客限縮後所產生的觀光影響。
縣府觀光處代理處長彭偉族表示，今年已促成花蓮直飛香港定期航班，接續將與日本航空積極洽談，可望於近期內達成花蓮直飛東京的可能性，屆時二地旅客就能節省轉承接駁時間，有助活絡地方經濟。
看更多！請加入自由時報粉絲團
花蓮縣觀光在去年五二○後，中國觀光客明顯減少，為擴大訪花客源，觀光政策轉向「亞州市場」，自今年二月起「花蓮－香港包機直航」，每週已擴增至五航…
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 拒給越南邊檢小費 中國男被打斷4根肋骨
- 振永帶旺「B1A4」 3.25登台開唱
- 中國盲目愛國主義 源自缺乏信仰
- 熱比婭：想訪台 但不想添蔡政府麻煩
- 哈林疑惑歌神不降KEY 妹神朝聖張學友聽天籟
- 《52》傳情 見證聯合婚禮
- 維納斯的呢喃（2／13～2／19）
- 年輕公教挺年改 將辦座談、提版本
- 軟體出Bug揭外遇 法男怒告Uber求償14億
- 漢堡機場68人不適 禍首可能是胡椒噴霧
- 自由共和國》劉克襄／我們繼續在蓋茅草屋
- 載愛女上班 慈父遇逆撞身亡
- 〈活動看板〉瑜伽先導術
- 最壞示範！3個小孩的媽 機場吞毒滅證
- 宜蘭違規農舍 加收房屋稅取消
- 第一夫人 「衣」較高下
- 出租套房火警2命危 房客：疑房內拜拜釀災
- 恢復打擊練習 陽岱鋼︰好多了
- 【愛讀書】 《血巫孽種》
- 教部明年推動學院實體化 跨領域學習／清大校長籲師法國外 改採「院本位」運作
- 床邊電子產品充電過熱 濃煙嗆死電腦工程師
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司一月營收表
- 黨產會：遺憾馬前總統輕忽轉型正義價值
- 官民輕忽防疫戰 禽況難收拾
- 安德魯熱擁艾瑪 復合倒數計時
- 核廢料放哪裡？ 台電相中4座無人島
- 滅火器石垣島報恩 楊大正女友夫唱婦隨
- 中國海外炒房 轉戰西雅圖
- 子閎挺晨翔退團 偉晉想到這件事鼻酸
- 探祕境高山湖泊─秘魯萬卡亞
- 黨魁選舉連署今起跑 郝質疑沒有黨員聯繫方式
- 社論》製造回流──找回台灣經濟成長動能
- 為歌仔戲募新血 陳亞蘭海選接班人
- 《自由廣場》給國營事業董事長的一封信
- 金融卡出國走透透 日港皆可跨國提款
- 核廢料貯存4無人島？ 3縣市堅決反對：休想！
- 衣架、手套應急 台醫機上救命
- 搶觀光財 藥妝店推小額退稅
- 戰略將調整 今年漢光只兵推不實兵
標題：〈北部〉花蓮–香港包機奏效 再向韓、日叩關
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email