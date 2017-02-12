〈台北都會〉向新人招手 八里左岸添「幸福』景點
2017-02-12
〔記者葉冠妤／新北報導〕八里左岸浪漫新地標，情侶朝聖拍照勝地！因擁有城市沙灘、淡水夕照等天然美景，新北市政府於八里左岸整修自行車道、設置「BALI」字樣，並以「幸福」為主題，增設「鏡收幸福雕塑」等，打造水岸婚禮廣場，吸引遊客爭相留影放閃。
高灘處指出，在陽光與沙灘的映襯下，融合八里在地特色，去年設計動工以「幸福」為題，在廣場上設置不鏽鋼愛心鏡面「鏡收幸福雕塑」，不鏽鋼的鏡面如同鏡子般，反射著淡水河美景及遊客的身影，象徵將幸福與愛情盡收眼底，為專屬幸福的魅力景點。
觀海大道旁林蔭休憩區的特色造型涼亭，則為提供民眾休憩的白色穹頂涼亭，並規劃水霧廣場，使用紅外線感應控制器，有人通過時，就會啟動噴發水霧；廣場內還有石陣座椅，彰顯八里石材產業特色。
高灘處表示，工程目前已全面完工，民眾沿著沙灘木棧道優遊漫步，除可飽覽八里左岸山水河景，更能與白色典雅涼亭、鏡面雕塑拍下幸福見證。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
做滿換人 逾半新北農會理事長改選激烈
新北市廿四個基層農會將於十九日舉行會員代表、農事小組長選舉投票，選出會員代表八百卅人、小組長兩百七十一人，十日公告，共有九百卅五人參選會員代表、五百四十三人參選小組長；由於目前有逾半農會的理事長任期屆…
網友回應
熱門新聞
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 美國航母抵達關島 防衛西太平洋
- 翁虹當婆婆了 一哭二鬧三上吊快崩潰
- 反制空拍機、輕航機侵擾 軍方硬起來
- 《52赫茲》嗨推K歌場 眾星與影迷同樂
- 續演黑馬秀 東山連勝還不夠
- 《自由廣場》總統以九種語言致謝的意義
- 今彩539頭獎5注 各得480萬
- 清晨冷吱吱 中南部白天回溫
- 六甲逾3千隻火雞死亡 驗出禽流感陽性
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 輕輕一瞬 遇見貓
- 「猿」氣滿滿16安 大王雙轟宰羅德
- 4強末班車 北一女贏了就上
- 《自由廣場》59萬戶強震風險與預警盲區
- 【愛讀書】《悲傷是這樣誕生的》
- 美日夫人逛花園 梅蘭妮亞讓攝記很忙
- 元宵遶境聊天 4人慘遭醉駕撞飛
- 賴佩霞裝醜喊過癮 黃尚禾打手槍被打槍
- 《自由廣場》老友，請別幫我放天燈！
- 璞園摩天樓「震」撼 斬裕隆收驚
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lantern Festival sparks events
- 還不出母開刀費 孝子慘遭凌虐
- 楊振隆：元凶蔣介石 官方報告應列入
- 錢柏渝心疼愛貓 斷不開前男友
- 變厚及變色 「捲甲症」常被誤為灰指甲
- 寒流持續 週二起逐漸回暖
- 無法飛行官校生 續留國軍才能免賠
- 馬克華柏格當警探 展開《愛國者行動》
- 上下搖晃超有感 高雄人呼不只4級
- 劉奕兒上擂台 套布偶裝悶燒
- 出席宗親餐會 洪秀柱稱多人選是好事
- 花蓮鴨運到宜蘭 驗出H5N6
- 《自由廣場》當日月潭變成充氣游泳池
- 〈婚姻幸福學〉先生重度依賴父母 凡事報備沒隱私
- 兩人四腳抖不停 鴛鴦詐賭被抓包
- 被台啤摸透 歐布萊恩要命失誤
- 專家警告 市場低估美3月升息可能性
- 規模6.7 菲強震15死
- 急轉彎！ 川普擬鬆綁移民禁令
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉向新人招手 八里左岸添「幸福』景點
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分