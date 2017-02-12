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〈台北都會〉向新人招手 八里左岸添「幸福』景點

2017-02-12

〔記者葉冠妤／新北報導〕八里左岸浪漫新地標，情侶朝聖拍照勝地！因擁有城市沙灘、淡水夕照等天然美景，新北市政府於八里左岸整修自行車道、設置「BALI」字樣，並以「幸福」為主題，增設「鏡收幸福雕塑」等，打造水岸婚禮廣場，吸引遊客爭相留影放閃。

高灘處指出，在陽光與沙灘的映襯下，融合八里在地特色，去年設計動工以「幸福」為題，在廣場上設置不鏽鋼愛心鏡面「鏡收幸福雕塑」，不鏽鋼的鏡面如同鏡子般，反射著淡水河美景及遊客的身影，象徵將幸福與愛情盡收眼底，為專屬幸福的魅力景點。

觀海大道旁林蔭休憩區的特色造型涼亭，則為提供民眾休憩的白色穹頂涼亭，並規劃水霧廣場，使用紅外線感應控制器，有人通過時，就會啟動噴發水霧；廣場內還有石陣座椅，彰顯八里石材產業特色。

高灘處表示，工程目前已全面完工，民眾沿著沙灘木棧道優遊漫步，除可飽覽八里左岸山水河景，更能與白色典雅涼亭、鏡面雕塑拍下幸福見證。

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  • 八里左岸廣場上新設置的「鏡收幸福雕塑」，不鏽鋼鏡面映射著淡水河的美景及情侶倩影，象徵將幸福盡收眼底，成了情侶朝聖拍照地點。（新北市高灘處提供）

    八里左岸廣場上新設置的「鏡收幸福雕塑」，不鏽鋼鏡面映射著淡水河的美景及情侶倩影，象徵將幸福盡收眼底，成了情侶朝聖拍照地點。（新北市高灘處提供）

  • 白色穹頂涼亭造型特殊，白天黑夜皆吸引遊客拍照。（新北市高灘處提供）

    白色穹頂涼亭造型特殊，白天黑夜皆吸引遊客拍照。（新北市高灘處提供）

  • 白色穹頂涼亭造型特殊，白天黑夜皆吸引遊客拍照。（新北市高灘處提供）

    白色穹頂涼亭造型特殊，白天黑夜皆吸引遊客拍照。（新北市高灘處提供）

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