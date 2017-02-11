〈南部〉比美日本越光米 台南市府推廣「台南16號」

2017-02-11

〔記者楊金城／新營報導〕台南區農改場嘉義分場和台大以日本越光米和台灣台農六十七號培育出新稻種台南十六號，昨天在新營示範稻田舉辦種好稻插秧活動，推廣農民栽種台南十六號，讓消費者也能吃到和日本越光米同等級的台灣越光米。

以日本越光米和台農67號培育

市府農業局主秘劉正熊說，目前台南一期作推廣種植一百公頃台南十六號，台南十六號抗病蟲害強，減少施肥施藥，可以種出高品質、高價格的稻米，未來希望推廣成為代表台南的品牌米，讓消費者吃到好米，增加農民收入。

劉正熊、農糧署南區分署副分署長黃怡仁、大台南米穀商業同業公會理事長黃麗琴、農改場嘉義分場副研究員陳榮坤、六甲和新營農會等人員，先上香祈求豐收，再打赤腳下田播種台南十六號秧苗。

參與培育台南十六號的水稻博士陳榮坤說，日本越光米品種超過六十年，到現在還沒有任一品種打敗它，在日本種植面積佔卅八％，第二名品種佔不到十％，台南十六號是用日本越光米和台灣七十年代主力稻種台農六十七號交配培育後代，再與日本越光米交配四次，花了五年時間培育出台南十六號品種，在一○一年發表。

產量僅良質米7成 影響意願

陳榮坤說，台南十六號可以在台灣種出和日本同等級的「台灣越光米」，米粒晶瑩剔透，米飯軟Ｑ，口感很好，市售價格一公斤一百五十至一百八十元，高出良質米品種、稻米比賽「常勝軍」台稉九號、台農七十一號的一公斤一百至一百廿元價格，但一分地產量只有一般良質米的七成多，以致農民栽種意願較低。

其他種植台南十六號品種的縣市，還有彰化約二百公頃、雲林近三百公頃、苗栗七十公頃，栽種面積不多，新營區農會以台南十六號推出「新瀛晶米」包裝米，市場反應不錯，陳榮坤說，消費者只要認識台南十六號好吃，有消費市場，農民就會多種植台南十六號。