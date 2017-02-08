〈中部〉嘉縣公車站亭今拆 市民、民代關切

2017-02-08

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義火車站前嘉義縣公車站亭將拆除，有市民不捨連署提報文資審查，市文化局三日召開審查會議，決議不列冊追蹤。昨天支持保留公車站亭的民眾發起連署，希望市府調整站前廣場工程設計，保留公車站亭，轉型為旅客諮詢中心等功能。

發起人台大城鄉所研究生呂權豪等人，昨在臉書網頁「嘉義公車票亭，停車邁造！」發起連署，下午並號召十多名民眾到公車站亭舉牌、呼口號「連署廣場新設計，留下嘉義公車亭！」市議員王美惠、蔡永泉到場表達支持，允諾把民眾意見傳達給市府。

呂權豪說，縣、市政府既已發包動工，希望變更設計，將計程車道往車站雨棚方向後移，保留公車站亭轉型成旅客諮詢中心等功能；路過的陳姓市民昨與呂權豪等人激辯，陳姓市民認為，公車站亭歷史價值見仁見智，保留恐阻礙地方發展。

縣公車處副處長楊志雄表示，依縣、市政府協商結果，依計畫預定今天機具進場拆除公車站亭；市交通觀光處交通工程科長賴義龍表示，曾考慮保留可能性，但整體評估行人、計程車及汽機車接送動線，拆除為較適當方案，拆除前後都會全程攝影記錄。