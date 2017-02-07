〈南部〉地院想搬家 屏縣府︰先編經費

2017-02-07

〔記者李立法／屏東報導〕屏東地方法院及地檢署辦公空間已不敷使用，院檢有意就近覓地重建屏東司法大樓，希望縣府能協助促成；屏東縣長潘孟安表示，院檢一起搬遷較為便民，他樂觀其成，大武營區是可以討論的地點，但請院檢先把經費編定較實際。

位於屏東市棒球路的院檢辦公大樓為三十年建築，隨著訟訴案件增加及司法人員擴編，空間已不敷使用，地檢署原計劃單獨遷移至民生路屏監舊址，但院、檢分離，加上經費短缺，該案因而作罷。

屏東地院院長吳進寶去年為了搬遷司法大樓的案子拜訪縣長潘孟安，爭取支持，檢察長林錦村亦期待院、檢及縣府合力促成該案，對於選址，目前院檢比較傾向於屏東市公所前的台糖土地，希望能爭取到五公頃以上用地。

縣長潘孟安表示，院檢屬意的台糖園區，恐超出縣府能力範圍，大武營區即將搬遷，縣府擁有十多公頃的產權可支配，當地交通方便，新的司法大樓選在該地點，也能帶動周邊發展，請院檢先將搬遷經費編定，縣府將全力協助。