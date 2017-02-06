〈南部〉小新營採草莓 量減質好沒漲價
2017-02-06
〔記者吳俊鋒／善化報導〕善化區小新營一帶的草莓，目前已開始收成，果實鮮紅欲滴，令人垂涎，只是受暖冬影響，今年產期延、產量減，但整體品質還不錯，價格也穩定，是新春以來的熱門景點。
為協助推廣地方特色，善化區公所將舉辦草莓季產業文化活動，全力行銷，目前已開始籌備，預計三月四日起登場。
雖然一般在大年初六已經開工，仍有許多上班族「請二休十」，民眾昨天利用春節的最後假期，攜家帶眷前往善化的草莓園，享受親子採果樂，人潮湧入，場面熱烈。
區長李皇興表示，轄內的草莓園集中在小新營附近，共有六處，總面積逾五公頃，產地規模為南台灣之最，努力推廣下，已與北部的大湖齊名，尤其多數業者以高架化栽培後，收成增加，並結合觀光採果的行銷方式，每逢新春期間，都是熱門景點。
南科草莓園業者黃玟久指出，受暖冬影響，氣候較炎熱，導致炭疽病蔓延，初期所栽種的兩萬株，僅剩一成能倖免，損失不貲，後來全力「補植」，在悉心照顧、管理下，讓減產災情未再擴大。草莓多在十二月份開始採收，去年受寒流衝擊，今年又因暖冬影響，產量減少、產期延遲，氣候變數令人頭痛。
已有卅五年栽種經驗的美裕草莓園業者黃得山估計，當地整體產量減少近四成，考量消費者負擔，價格並未波動。
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