〈南部〉二行程機車 汰換量全國第一
2017-01-24
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市連日來空氣品質不佳，市府環保局研判，強烈冷空氣南下，境外移入影響成為主因。市府針對移動式污染源，去年淘汰八萬多輛二行程機車，汰換數量為全國第一；並推動四十五家工廠精進設備等，加強洗街、裸露地綠美化，削減PM2.5前驅物如硫氧化物三千多公噸等。
高市連日來空氣品質不佳，市府環保局自本月二十日起，檢視小港區固定污染源監測資料，皆無顯示異常排放；分析高雄、台南及嘉義當日各測站濃度趨勢，發現三地均於凌晨四時開始產生，顯示應為整體區域型污染問題，自二十日凌晨起，強烈冷空氣南下，研判境外移入影響為首因。
環保局指出，高市去年淘汰八萬兩千輛二行程機車，淘汰數量居全國第一；報廢八百九十一輛老舊柴油車，設置全國數量最多的岸電系統，並推動四十五家工廠改用低污染燃料或精進防制設備效率，在空品不良好發季節啟動應變作為，執行降載或增加防制設備還原劑量。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
顏純左辭職拚選舉 賴清德肯定任內用心
台南市副市長顏純左昨天在台南市政府舉行辭職記者會，對於要離開，感到不捨和感動。市長賴清德肯定顏純左輔佐市政認真打拚，不僅「心在台南」更是「功…
網友回應
熱門新聞
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 立院議事透明化 華視增4國會頻道
- 1/24 各報重點新聞一覽
- 辜成允的意外人生…
- 財報送內政部 僅見收支決算 婦聯會財產仍是謎
- 馮世寬︰國軍將研發新一代戰機
- 青壯年每年花1620億購衣 可蓋3棟101
- 甩電池爆炸 三星股價反大漲
- W Hotel命案 江哲瑋涉教唆滅證羈押禁見
- 白宮對中國發出警告 阻止在南海擴張軍武
- 子瑜挑龍蝦作伴 燦笑謝粉絲
- 中華電信 123暖心客服
- 萊爾富除夕休2小時 其他超商不跟進
- 供需吃緊價格上漲 力成去年營運傲視同業
- 川普簽署命令 美正式退出TPP
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉混戰、混戰，真正豈有此理？
- iPhone 8加持 台郡下半年大成長
- 法左派總統初選 前教長對決前總理
- 瑪丹娜喊炸白宮驚動CIA 急澄清是隱喻
- 日徵召也不順 「全日投」應戰
- 各飆7記三分球 浪花兄弟「耍」魔術
- 曾害2藝人遭傳訊 弘仁分會長暴力討債判刑
- NBA》遙望老大11年前神蹟 湖人後輩不爭氣
- 老布希病情改善 已轉出加護病房
- 〈職場心情筆記書〉管理同事，還是管理自己？
- 回擊中國「限韓令」 南韓開徵反傾銷稅
- 〈好康搶先報〉飯店優惠套裝 假期出遊趣
- 美媒︰反川普勢力 團結才有力
- 澳網》台小將許育修 青少年組一日雙勝
- 〈這時節的吃〉桂圓糯米糕 軟香好滋味
- 〈徵文啟事〉消夜場
- 捷運環狀線包商 挖走好土 回填垃圾
- 《國際現場》中國比特幣交易 將收0.2%手續費
- 盧比歐點頭 提勒森任國務卿案可望過關
- 前朝駐外大使 川普全FIRE
- 《台股青紅燈》抱台灣50最妥當
- 奇力新三箭齊發 將100%收購旺詮
- 深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事
- 敘和談持續 可能發表共同文件
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉二行程機車 汰換量全國第一
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分