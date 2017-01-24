〈南部〉二行程機車 汰換量全國第一

2017-01-24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市連日來空氣品質不佳，市府環保局研判，強烈冷空氣南下，境外移入影響成為主因。市府針對移動式污染源，去年淘汰八萬多輛二行程機車，汰換數量為全國第一；並推動四十五家工廠精進設備等，加強洗街、裸露地綠美化，削減PM2.5前驅物如硫氧化物三千多公噸等。

高市連日來空氣品質不佳，市府環保局自本月二十日起，檢視小港區固定污染源監測資料，皆無顯示異常排放；分析高雄、台南及嘉義當日各測站濃度趨勢，發現三地均於凌晨四時開始產生，顯示應為整體區域型污染問題，自二十日凌晨起，強烈冷空氣南下，研判境外移入影響為首因。

環保局指出，高市去年淘汰八萬兩千輛二行程機車，淘汰數量居全國第一；報廢八百九十一輛老舊柴油車，設置全國數量最多的岸電系統，並推動四十五家工廠改用低污染燃料或精進防制設備效率，在空品不良好發季節啟動應變作為，執行降載或增加防制設備還原劑量。