〈台北都會〉板橋迪毅堂殘破待修 後代有意捐市府

2017-01-24

〔記者賴筱桐／新北報導〕板橋迪毅堂民國一○二年底公告為市定古蹟，至今殘破不堪，古蹟被埋沒在市區高樓大廈間，不知情民眾以為是廢墟。文化局已向中央爭取補助，迪毅堂管理委員會表示，願配合修繕，也樂意捐贈市府。

記者實地走訪，迪毅堂坐落板橋精華地段，靠近人來人往的夜市與菜市場，廟堂年久失修，內部陳列雜亂，牆面斑駁剝落，樑柱、屋頂嚴重蛀蝕，恐有崩塌之虞。

根據文化部網站，迪毅堂創建於西元一八七三年，是清代林本源家族為紀念漳泉械鬥殉職的林家大隊長徐才與多位義士，設立祭祀廟堂，具歷史價值。

迪毅堂管委會須付一成修繕費

文化局主任秘書翁玉琴說，迪毅堂去年完成修復與再利用調查研究報告，近期將向文化部申請規劃設計經費補助，並委託建築師規劃設計，盼中央經費核定後，工程同步決標，縮短時程。按照文資法，私有古蹟修繕所有權人須負擔十％。

迪毅堂管理委員會副主任委員張艷雪表示，管委會願意配合修繕，公部門雖補助九成，但自付一成仍是一筆龐大費用，籌措困難，且人力不足。而管委會指出，古蹟維護能力有限，盼捐贈市府，讓古蹟活化運用。

市府指捐贈後 不宜有家族祭祀

翁玉琴說，市府保護古蹟責無旁貸，若迪毅堂捐贈市府，用公帑修繕，就不宜有晨昏定省的祭祀行為，目前雙方未達共識，需要協調。

新北市一○六年編列二．五億元古蹟維護預算，已完工設計即將進行修復的包括林家花園、三重空軍一村、金瓜石礦業圳道、海山神社、五股守讓堂、施家古厝，另有十多處待規劃設計，包括板橋放送所、鶯歌汪洋居、板橋迪毅堂、中和瑞穗配水池等。