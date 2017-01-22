〈北部〉反蓋日出大道 居民︰阻礙通行

2017-01-22

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府預計耗資六點三七億元在市中心打造日出香榭大道行人徒步區，昨舉行第二場說明會，居民不滿設徒步區將影響節約、南京、成功、福建、廣東等五條道路通行，批評「通路改成死路，要當地民眾怎麼生活？」縣府建設處長陳泰昌回應說，未來蓋好後要全區徒步區，還是要通行汽車，尊重當地民眾意見的決定。

花蓮市自由街「日出觀光香榭大道整體景觀工程」計畫範圍西起林森路，東至南濱路三角公園，全長一千四百公尺，縣府規劃從民國路向東直到南濱路全部設為徒步區；僅在靠近建物邊緣設置二點五米到四點五米寬的店家服務動線，提供進補貨或消防車、救護車通行，服務動線為限時間開放。

議員︰店家服務動線太窄

縣議員謝國榮說，設成徒步區後附近停車不足的問題會雪上加霜，南京、成功、福建、廣東等街道還會被日出大道阻斷無法通行，影響千名居民、店家生計；而服務動線最窄處只有二點五米，消防車過不去，現在不修正，等蓋好就來不及改了。

另民眾也質疑耗資三億多元鋪設高檔石磚、種棕櫚樹是浪費錢，若附近有建物重建要埋設管線，地磚不就被破壞。

縣府︰是否全區徒步可再議

處長陳泰昌說，未來是否全部封街成為徒步區還可再議，目前兩側有設計車輛服務動線；而棕櫚樹落葉少、後續維護管養方便，又符合南洋風情，是不錯的行道樹選擇；地磚鋪面選擇黑白石材，視覺乾淨且整體氛圍大器。