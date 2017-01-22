〈北部〉除夕到初五 桃園公有停車場暫停收費

2017-01-22

非重大違規停車 也不拖吊

〔記者邱奕統、謝武雄／桃園報導〕農曆春節快到了，市府交通局宣布，從除夕（廿七日）到初五（二月一日）這六天，公有路邊、路外停車場都暫停收費，非重大的一般違規停車也暫停拖吊，「台灣好行」觀光巴士的三條路線也調整營運班表；另外，明天（廿三日）起到初五共十天，桃園市計程車收費每趟加收五十元，桃園機場排班計程車每趟加收一百元。

在停車部分，桃園、中壢、平鎮、蘆竹、龜山、八德、楊梅、大溪與龍潭區的公有路邊停車格，以及桃園區龍安一、二停車場、建國停車場、青溪停車場、三聖停車場、巨蛋第三、四、五、六停車場、平鎮區坤慶停車場、大溪區停二停車場、長興停車場，除夕至初五這六天都暫停收費，民眾的停車單繳費截止日期若適逢農曆春節假期，可延至二月三日繳費，不算逾期繳費。

公有民營者 春節正常收費

至於公有民營的停車場，例如市府周邊的府前、西門停車場，春節期間仍正常收費。

在違規拖吊取締，除夕至初五這六天，全市暫停拖吊，但併排停車或妨礙出入等重大違規違車，警方仍會取締，桃園、中壢兩處拖吊保管場，春節期間每天早上八點至凌晨零點仍提供取車服務。

「台灣好行」小烏來線、親子樂園線從除夕到初二停駛，初三至初五行駛假日班表；慈湖線從除夕至初二行駛平日班表，初三至初五行駛假日班表。

另外，桃園市計程車費率採跳表計價，白天、夜晚的起跳價都是九十五元，依交通局公告，計程車在春節期間的加收運價，從廿三日凌晨零點起至二月一日深夜廿四點止，總共十天，在桃園市搭乘計程車，起跳價一四五元，若在桃園機場上車，起跳價一九五元。

交通局表示，加價與否是以乘客的「上車時間」為準，例如上車時間是廿二日深夜廿三點五十九分，在廿三日凌晨零點半下車，因為上車時尚未進入加收運價期間，因此不得加價，起跳價仍是九十五元；同樣的，若在二月一日晚上廿三點五十九分上車，在二月二日凌晨零點半下車，因為上車時，加收運價措施尚未結束，所以仍要加價。

交通局說，如果發現計程車駕駛人任意喊價、超收車資或拒載等，可記下車牌、時間、地點等資料，向市民專線1999或警察局332-5368檢舉。