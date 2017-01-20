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〈南部〉萬巒吊橋3D彩繪 有趣又刺激

2017-01-20

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東萬巒吊橋不僅有大武山當背景，還橫跨了佳平溪、東港溪匯流處，流域壯觀，萬巒鄉公所特地請來3D彩繪團隊為吊橋換上新裝，遊客們可以看著3D圖，走在會晃動的吊橋上，有趣又刺激。

搶先曝光的萬巒吊橋3D彩繪圖，在吊橋兩端共有五幅畫作，而長達一百四十五公尺的橋面上有六幅彩繪，其中一幅貫穿橋面的彩繪圖，有著張開血盆大口的鯊魚從水面躍出，要吃掉綁在桿子上的萬巒豬腳，同時行銷萬巒特產。

萬巒鄉長林碧乾昨天視察施工進度，特別光著腳走在吊橋上的彩繪圖，感受湍急水流與險象環生景象。

林碧乾說，萬巒吊橋全天都有美麗景緻可以欣賞，白天可以看迎接大武山晨光，傍晚可以目送東港溪與佳平溪夕陽，這次特別規劃3Ｄ彩繪，讓這座吊橋更有趣，提供各地遊客春遊好地方。

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  • 貫穿橋面的繪畫技法，讓萬巒吊橋變得有趣又刺激。（記者邱芷柔攝）

    貫穿橋面的繪畫技法，讓萬巒吊橋變得有趣又刺激。（記者邱芷柔攝）

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標題：〈南部〉萬巒吊橋3D彩繪 有趣又刺激


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