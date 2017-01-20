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〈中部〉彰化1紡織廠 認購綠電百萬度

2017-01-20

〔記者張聰秋／彰化報導〕自願性綠色電價制度今年正式上路，每度綠電電費為原電費額外附加一．○六元，讓企業和民眾認購，彰化縣今年至今已有五戶用電戶認購綠電，都是企業戶，其中一家紡織大廠一口氣申購一百萬度，是全縣去年申購綠電總電數的三分之一。

去年總認購電數的三分之一

再生能源風力發電或太陽能發電開發成本高，價格相對就高，經濟部讓企業戶和個人戶的用電大戶，以現行每度電價再加上一．○六元附加電費，申請認購綠電。

以工業用電每度電價平均二．八四元、個人戶用電每度平均二．六七元估算，企業申購工業綠電每度要三．九元，成本增加卅七％，個人戶綠電每度三．七三元，成本增加卅九％。

台電彰化區營業處統計，去年縣內企業和個人戶共二百九十戶申購綠電，總認購電數三○五萬度，今年到昨天為止，五戶申請認購，其中三家傳產業、一家食品業、一家寺廟。

營業處副處長陳華信指出，其中一家頗具規模的紡織廠申購一百萬度綠電，是去年全縣總認購數的三分之一，估計增加一○六萬元電費支出，但可減少近五十二．一萬公斤二氧化碳排放量，相當於五萬二千一百棵二氧化碳的全年吸收量，對節能減碳貢獻度高。

根據台電提供經濟部能源局的資料顯示，全台去年綠電認購總戶數七一一一戶，總度數二億七○二八萬四○○度，其中，台積電二億度是最大認購戶。

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  • 彰化企業影響再生能源政策，今年申購綠電戶數，不到3周已有5戶提出。（記者張聰秋攝）

    彰化企業影響再生能源政策，今年申購綠電戶數，不到3周已有5戶提出。（記者張聰秋攝）

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