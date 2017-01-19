〈北部〉苗栗走春 風景區交管備戰

2017-01-19

〔記者張勳騰／苗栗報導〕因應春節連假期間湧現的返鄉及旅遊車潮，公路總局在苗栗地區實施春節連續假期交通疏運計畫，並提供省道交通資訊網，同時開發「省道即時交通資訊APP」，結合即時省道交通資訊及地圖顯示，提供智慧型行動電話或平板裝置使用，提供用路人掌握交通即時資訊。

公路總局第二區養護工程處長陳敬明昨天指出，苗栗縣易壅塞的有時值草莓旺季之台三線大湖風景區：往泰安風景區車流改為苗六十二線進由新外環道出（汶水溪右岸），提前分流管制。台三線大湖路段回程車潮以調撥車道方式採北三南一管制疏導。大湖地區路肩放置交通錐禁止停等管制。

此外，台十三線三義木雕街及勝興車站風景區：往木雕博物館北上車流禁左轉一三○號縣道，直行引導至苗四十九之一線（八股路）路口以圓環方式左轉進木雕博物館，回程由一三○號縣道線接台十三線引導往南走三義交流道。另往勝興火車站北上車流由苗四十九之一線路口右轉單向進，回程車流單向繞至一三○號縣道接台十三線引導走往北走銅鑼交流道行駛。