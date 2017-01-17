〈北部〉300支攝影機監控 桃市挖路全都錄
路平 道管中心6管線業者進駐
〔記者邱奕統／桃園報導〕位於桃園區風禾公園的桃園市道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心，與搬遷至風禾公園的交通控制中心，昨天聯合揭牌啟用，市長鄭文燦表示，道路挖掘資訊中心及交通控制中心都採取智慧化管理，統一全市的道路管理及交通監控，讓桃園的路平、路暢措施提高服務水準。
道路挖掘管理資訊中心耗資四九六五萬元，主要協調各管線工程單位，進行道路挖掘施工管理與協調，設有即時影像管理中心，施工時，各工地都必須裝設錄影機，讓中心能即時監控挖管情形，六大管線業者台電、自來水、中油、天然氣、電信及有線電視都必須派員進駐，以便及時找出管線負責單位並立即解決問題。
路暢 交控中心控號誌排解瓶頸
交通控制中心斥資六四○○萬元建置，監控全市的交通狀況，設有大型液晶螢幕，顯示全市路況、號誌、公車、停車場、YouBike等各項交通設施與載具情形，在交通尖峰時段可透過網路來調控交通號誌，或派員警到場指揮排除，即時紓解交通瓶頸。
鄭文燦表示，桃園市正在大建設，有多項公共工程進行中，近十年來，道路挖掘件數從三千件成長至八千件，因此在管理制度必須採用整合性做法，讓管理更有系統、更完整。
他說，交通控制中心負責交通業務管理及維持運輸工作，與道路挖掘資訊中心合署辦公，建立智慧交通管理系統，能迅速反映道路交通狀況，對於路平或路暢都有很大的幫助，未來道路挖管必須協調後才能施工，養護後一年內不得開挖，希望各管線單位負擔共同管溝基金，共同維護路平，用心服務用路人。
市府工務局指出，道路挖掘管理資訊中心有三百支攝影機，管線單位都要派員進駐，並在工地現場設置監控系統，否則最重可罰十萬元，初期以輔導為主，並建立全市3D管線圖資資料庫，加速整合纜線地下化。
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