〈南部〉全國首創堤防種電 屏東大響營計劃招商
2017-01-16
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東在莫拉克風災後，開始發展綠能，不僅有讓IBM說讚的「養水種電」太陽能發電區，還有全國首創的浮動式太陽能光電，今年縣府期盼繼續扮演領頭羊角色，在縣管的大響營新埤段提出了「堤防種電」計劃並上網招標，儘管第一次招標流標，縣府仍信心滿滿表示，第二次招商已上網，屏東會繼續往非核家園跨進。
總長10公里 土堤要求安全技法
屏東縣綠能專案推動辦公室主任何紹康說，過去也有其他縣市提出在堤防設置太陽能的計劃，但多在業者評估風險後無疾而終，屏東縣是第一個付諸行動的地方政府，過去縣府也曾找廠商評估合適的裝設地點，但因土地問題讓計劃受阻，最終決定在縣管的大響營堤防上，努力突破相關技法，作為政策示範。
位於新埤鄉的「大響營堤防太陽能發電系統計畫」，河堤長度約達十公里，其中有三成為水泥堤防，另外七成則是施工最困難的土堤，由於土堤有較高的安全結構門檻，縣府特別要求投標廠商提供專業技師評估報告，並以專業認可的技法施工。
年發電650萬度 多家廠商有興趣
大響營堤防預計一年發電量達六百五十萬度，依一個家庭的平均日用電量十度電計算，大響營堤坊光電可提供一千七百八十個家庭一整年的用電。
投資成本約需二．五億的大響營堤防太陽能發電系統計畫，售電盈餘歸得標廠商，特許營運二十年，第一次招標卻流標。何紹康表示，目前有七、八家廠商保持高度興趣，第一次流標主要原因是各廠未能在結標日前完成安全結構相關技師評估，目前第二次招商作業已上網，相信廠商在合理收益的情形下，能打造全台首座堤防太陽能發電系統。
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