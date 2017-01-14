| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
加油再等等！ 台塑下週汽油降0.3元 柴油0.4元 疑天雨路滑 三峽老夫妻騎車撞吊車命危
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉樹林河濱放養水牛 擾民損公物

2017-01-14

大漢溪柑園二橋段 20頭棲息

〔記者張安蕎／新北報導〕水牛群現蹤新北市河濱公園！有民眾拍下近二十頭水牛在樹林柑園二橋下大漢溪中棲息的畫面，疑為飼主為節省成本，違法放任水牛在河岸邊吃草、休憩，水牛不僅跑到河濱公園大小便，還嚇得路過騎士差點摔車，當地民代呼籲市府嚴加管理，避免意外發生。

新北市府：會盡速會勘 找出飼主

新北市高灘處副處長林宏政指出，民眾在河濱放養水牛並非單一案例，去年基隆河也發生類似事件，依社會秩序維護法、水利法等均可開罰，高灘處將邀集農業局、動保處等相關單位盡速會勘，找出飼主規勸。

樹林區東園里長陳兩進表示，這七、八年來柑園橋至柑園二橋一帶不時有水牛群出沒，數量大時有百頭，因牛鼻均未穿繩，要找飼主並不容易；這些牛隻長期在野生環境成長，對人類恐有攻擊行為，還會趁夜晚上岸，破壞河濱公園的設施、在自行車道上大小便，甚至擋在路邊與人對峙，不少居民被嚇到過。

當地民眾楊財義說，兩年前曾有水牛將他的香蕉園踩壞，鄰居的果樹也被連根拔起，當時市府曾找到一名飼主，他坦承控管不當，說要把牛賣了賠償，但事後未履約，讓農民蒙受損失。

議員陳世榮指出，近幾日水牛群再度出沒，擔憂擾民、損害公物，請市府找出飼主要求做好牛群管養，不要放任牛群四處流竄。

林宏政說，飼養牛隻須向市府申請設立畜牧場，在河川區域飼養牛隻，須獲水利局同意，若飼主遲不出面處理，可依法將牛隻移至警察或動保機關，經六個月無人認領，牛隻即收歸國有。

廣告
  • 水牛群在柑園二橋下的大漢溪中現身。（民眾提供）

    水牛群在柑園二橋下的大漢溪中現身。（民眾提供）

  • 水牛群在柑園二橋下的大漢溪中現身，疑是飼主為節省成本，違法放養在野外，市府高灘處將與相關單位會勘，盡速找出飼主。（民眾提供）

    水牛群在柑園二橋下的大漢溪中現身，疑是飼主為節省成本，違法放養在野外，市府高灘處將與相關單位會勘，盡速找出飼主。（民眾提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 水牛 河濱公園
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
頂樓加蓋藏基地台 天線偽裝水塔

有民眾檢舉，中和區中興街一一五巷某五層樓公寓頂樓違法架設行動電話基地台、並偽裝成水塔避人耳目，黃姓婦人抱怨一年多來不明原因頭痛、晚上睡不著覺…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日☀早安煎餅餐
✤高麗菜大阪燒✤
教你５招買到好蜜！
年前小家電這樣清
轉寄

標題：〈台北都會〉樹林河濱放養水牛 擾民損公物


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月14日‧星期六‧丙申年臘月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.