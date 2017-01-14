〈台北都會〉樹林河濱放養水牛 擾民損公物

2017-01-14

大漢溪柑園二橋段 20頭棲息

〔記者張安蕎／新北報導〕水牛群現蹤新北市河濱公園！有民眾拍下近二十頭水牛在樹林柑園二橋下大漢溪中棲息的畫面，疑為飼主為節省成本，違法放任水牛在河岸邊吃草、休憩，水牛不僅跑到河濱公園大小便，還嚇得路過騎士差點摔車，當地民代呼籲市府嚴加管理，避免意外發生。

新北市府：會盡速會勘 找出飼主

新北市高灘處副處長林宏政指出，民眾在河濱放養水牛並非單一案例，去年基隆河也發生類似事件，依社會秩序維護法、水利法等均可開罰，高灘處將邀集農業局、動保處等相關單位盡速會勘，找出飼主規勸。

樹林區東園里長陳兩進表示，這七、八年來柑園橋至柑園二橋一帶不時有水牛群出沒，數量大時有百頭，因牛鼻均未穿繩，要找飼主並不容易；這些牛隻長期在野生環境成長，對人類恐有攻擊行為，還會趁夜晚上岸，破壞河濱公園的設施、在自行車道上大小便，甚至擋在路邊與人對峙，不少居民被嚇到過。

當地民眾楊財義說，兩年前曾有水牛將他的香蕉園踩壞，鄰居的果樹也被連根拔起，當時市府曾找到一名飼主，他坦承控管不當，說要把牛賣了賠償，但事後未履約，讓農民蒙受損失。

議員陳世榮指出，近幾日水牛群再度出沒，擔憂擾民、損害公物，請市府找出飼主要求做好牛群管養，不要放任牛群四處流竄。

林宏政說，飼養牛隻須向市府申請設立畜牧場，在河川區域飼養牛隻，須獲水利局同意，若飼主遲不出面處理，可依法將牛隻移至警察或動保機關，經六個月無人認領，牛隻即收歸國有。