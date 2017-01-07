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〈南部〉日本仙台飛南台灣 盼增新航點

2017-01-07

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市與日本仙台市於十年前締結姊妹市，與南市旅行商業同業公會也是姊妹會的仙台觀光國際協會，近來力促台灣民眾到仙台觀光，但目前仙台對台航線只有桃園機場航點，仙台觀光國際協會認為這對南台灣遊客不方便，希望與我國促成在台南或高雄增設往返仙台的新航點。

一○五年初，南市旅行商業同業公會與仙台觀光國際協會締結姊妹會，簽訂友好交流協定書、共同推動兩地觀光交流。仙台觀光國際協會大會事業部部長須田敏光，希望台南或高雄能增設往返仙台的新航點，提高南台灣旅客到仙台觀光的興趣與誘因。

南市觀旅局長王時思表示，新闢航線需由航空公司針對兩地旅客市場規模與航權進行評估；現階段市府能做的是與旅行社合作，多找一些南台灣想到日本仙台觀光的遊客，促成航空公司以包機飛仙台。

仙台觀光國際協會說，日本女桌好手福原愛出生於仙台，是仙台觀光大使，她與台灣男桌好手江宏傑締良緣定能讓兩地關係更密切。

仙台是日本東北經濟、文化與觀光大城，市區有名聞遐邇的青葉城、瑞鳳殿等歷史古蹟；離市中心不遠，也有知名的秋保、作並溫泉。

秋天的楓紅葉與冬天雪景都是仙台著名的自然美景，冬天賞、滑雪，宮城縣與山形縣交界的宮城藏王地區有美麗滑雪勝地，鬆軟晶瑩雪質適合初學者體驗滑雪樂趣，寒冬時形成的「藏王樹冰」，有日本國寶級最美雪景封號，是冬季到仙台必賞奇景。

國內有網路旅遊業者針對仙台、藏王樹冰、松島遊船與溫泉等五天旅遊團，包裝多個到今年寒假、春節過年的促銷行程，提供民眾冬遊仙台選擇。

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  • 仙台市區路樹走廊的光之樂章，每年冬季點燃夢幻燈海隧道。（南市旅行公會提供）

    仙台市區路樹走廊的光之樂章，每年冬季點燃夢幻燈海隧道。（南市旅行公會提供）

  • 鄰近日本仙台的山寺風景區秋冬飄雪美景。 （南市旅行公會提供）

    鄰近日本仙台的山寺風景區秋冬飄雪美景。 （南市旅行公會提供）

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