〈北部〉台積電員工「上菜」 資助寒士「飽可夢」
2017-01-07
〔記者洪美秀／竹市報導〕全台瘋狂的寶可夢神奇寶貝球化身為「飽可夢」，成為支持人安基金會寒士尾牙宴的精靈！台積電八廠廠長王錦焜與員工化身飽可夢訓練師，捐助九萬元的寒士尾牙宴經費，並打開飽可夢神奇寶貝球，端出熱騰騰的飯菜，提前讓寒士感受寒冬溫暖，期許社會各界發揮愛心，捐助尾牙宴活動。
人安基金會新竹平安站站長林俊智說，新竹第廿七屆「寒士吃飽卅」目前認桌率僅達五成，還缺六十萬元，感謝台積電八廠的協助，開啟神奇寶貝球，將佳餚獻給寒士們，期許讓寒士感受到吃飽不是夢想，今年能如願舉行尾牙宴。
廠長王錦焜說，社福界最怕遇到募款寒冬，今年社福捐款確實受衝擊，人安新竹相對嚴重，呼籲大家天氣冷，別讓愛心也凍起來。
林俊智說，每年農曆年前，人安‧創世‧華山策略聯盟舉辦「寒士吃飽卅」愛心尾牙，宴請寒士、街友暨獨居長輩、待拉單媽，今年廿二日在新竹縣竹北市前夜市光明一路與博愛街口舉行，預計辦理一百廿桌，目前僅募得五成款項，尚缺六十萬元，呼籲企業員工合捐五千元認桌助團圓，平民助貧民紅包五百元幫寒士年節應急，愛心專線：03-527-8767，林站長，劃撥帳號19890201（戶名：人安基金會，註：尾牙）。
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