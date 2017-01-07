〈北部〉先登記 桃園大型廢棄物清運至26日

2017-01-07

〔記者陳昀、謝武雄／桃園報導〕農曆春節快到了，民眾除舊布新大掃除，大型廢棄物將會暴增，市府環境清潔稽查大隊提前啟動春節清運計畫，即日起至廿六日採登記制受理汰舊家具或大型廢棄物，必須在廿五日以前登記，登記後才能將大型廢棄物依登記時間搬至指定地點回收，隨意丟棄最高可罰六千元。

環境清潔稽查大隊長羅文林表示，今年的國家清潔週是一月廿日至廿七日（除夕），農曆大年初一至初四停收垃圾，過年前，家家戶戶大掃除，許多民眾將家具汰舊換新，垃圾量一定增加，家具等大型廢棄物因體積龐大，無法以垃圾車或資源回收車收運，所以提前執行大型廢棄物清運計畫。

羅文林說，即日起至廿五日下午五點，受理民眾登記清運大型廢棄物（不含事業廢棄物），民眾可以親自到各區清潔中隊登記，或電洽清潔隊各區中隊辦理，再依照約定時間把大型廢棄物移至戶外，最後由清運專車立即載走，以免放置路邊時間太久而影響市容，隨意棄置可罰款一千二百至六千元。

另外，春節期間的桃園市計程車運價調整案，市府交通局和計程車駕駛業職業工會、計程車客運商業同業公會已達成共識，從一月廿三日零點到二月一日晚上十二點止，總共十天，這段期間的桃園市計程車每趟加收五十元，桃園機場排班計程車是每趟加價一百元，但市長鄭文燦尚未核定這項調整案，市府還沒公布。

市府交通局副局長張新福表示，桃園市計程車費率是前一二五○公尺、起跳價九十五元，之後每增加二五○公尺距離再加收五元，車速每小時五公里以下，累計達一五○秒另加五元。

張新福說，去年春節的計程車加價案是以原有車資加卅％計算，無論司機、民眾都反映，還要拿手機來加減乘除很麻煩，今年才改成每趟一律加價五十元，但尚未定案。