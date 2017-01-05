〈北部〉蛋白區實質審查 鄭文燦盼明年底完成
2017-01-05
〔記者謝武雄／桃園報導〕面積廣達四六八七公頃的桃園航空城，是台灣有史以來最大規模的區段徵收都市計畫，因進度遲緩，造成房地產交易量持續萎縮；市長鄭文燦表示，市府已完成聽證程序，將修正意見呈報內政部，航空城計畫時程表在中央不在地方，市府希望環評、都市計畫、區段徵收能同步進行，明年底先完成蛋白區實質審查，加速開發進度。
不需環評 將加快徵收開發
鄭文燦指出，苗栗大埔事件後，土地徵收條例修法，特定農業區的區段徵收必須先辦聽證會，由於航空城徵收區內大部分土地都是特定農業區，市府已辦理廿場預備聽證會、六場聽證會，讓兩萬名地主的正反意見充分表達，並根據各方意見在去年五月完成都市計畫調整，去年十一月呈報內政部，希望在兩年內、一○七年底完成實質審查，一○八年進入地價查估、拆遷補償等實質徵收階段。
他說，交通部在蛋黃區主要是興建第三航廈及跑道，本來就要做環評，但桃園市政府主導的蛋白區並不需要環評，未來蛋白區會加快徵收開發的腳步。
市議會議長邱奕勝表示，桃園航空城從前縣長朱立倫時代開始規劃，至今已十多年了，如今仍「懸在半空中」，民眾都嘲諷是「喊空城」，淪為紙上談兵的口號，台灣這幾年經濟景氣不佳，希望航空城能幫台灣找一條活路，呼籲中央、地方加快航空城建設腳步，勿因重大建設的延宕導致台灣的競爭力一直流失。
市府：區段徵收正在審核
市府都市發展局局長盧維屏表示，航空城區段徵收計畫從未喊停，正在內政部土徵小組審核中，按照程序，兩年內應可完成實質審查。
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