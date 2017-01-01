〈台北都會〉淡海新市鎮 新北市府接手開發
2017-01-01
〔記者李雅雯／新北報導〕淡海新市鎮將由新北市政府接手主導開發，新北市議會議員日前總質詢時要求應由地方政府接手後續開發，獲內政部營建署善意回應，營建署日前發新聞稿指出，由新北市政府接手淡海新市鎮開發是確定方向，接下來將和相關單位在細節上持續溝通，由於尚有繁雜的行政程序要走，由地方政府接手的大方向、大目標是一致的，然而尚無確切時程表。
營建署︰細節尚須和新北協商
新北市議員蔡葉偉去年十一月總質詢上詢問新北市長朱立倫，市府是否有接手淡海新市鎮、林口新市鎮後續開發的意願；朱立倫回應，「我非常希望淡水跟林口這兩塊回歸由新北市政府主管，統一事權」；朱立倫強調市府在全市都市計畫的整合上持續努力。
內政部營建署新市鎮建設組組長王東永表示，將淡海新市鎮後期發展區開發權、規劃權回歸新北市政府是接下來的進行方向，該部分尚須行政院核定，其中還有都市計畫鬆綁、都市計畫檢討變更等行政程序要走，細節尚須和新北市政府協商合作，目前尚無確定時程表；林口新市鎮開發較早，已有成熟適當規模，目前會先將討論重點放在淡海新市鎮。
王東永另也提到，大型公共建設淡江大橋、淡海新市鎮用水系統等中央出資負擔經費部分，都是已在執行中的計畫，不會受到開發主導權由新北市政府接手影響。
淡海新市鎮開發主導權由新北市政府接手後，將由市府進行都市規劃、都市設計；目前淡海新市鎮後期發展區尚在辦理第二階段環評。
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