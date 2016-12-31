〈南部〉打通十全路 首期工程明年3月完工
2016-12-31
〔記者葛祐豪／高雄報導〕果菜市場牴觸戶拆遷後，延宕四十四年的十全路打通連接覺民路工程，第一期正加緊施工，若順利的話，預定明年三月完工，可望紓解當地交通瓶頸問題。
三民區果菜市場牴觸戶於民國六十一年就徵收完成，卻直到今年十月才拆除完畢，延宕四十四年終於解決。
高雄市副市長許立明指出，高雄市主要幹道十全路與覺民路，長年被果菜市場阻斷，未來十全路將闢為二十五米寬道路，連通覺民路，以紓解十全路、九如路、建工路、建國路一帶的車流量，保障市民行的安全。
寶珠溝加蓋、興建六米道路
市府新工處從八月底就先行施工，第一期工程包括寶珠溝加蓋、興建六米道路，由於目前是枯水期，工程加緊趕工，將在寶珠溝加蓋四十五米，目前基樁工程均已完成。
比較棘手的是興建六米道路，果菜市場北側目前有一條五至七米的單行道，為不影響市場營運，道路位置北移，將在道路北側再加寬六米，成為十一至十三米的雙向道，但因果菜市場工會有不同意見，仍待農業局進一步協調。
新工處表示，若順利，十全路打通第一期工程預計於明年三月底可完工。
至於第二期工程，預計再加寬道路到二十五米，將與新的果菜市場滯洪池公園及停車場新建工程，一併進行。
許立明強調，果菜市場附近寶珠溝沿岸的孝順街，每逢颱風就淹水，市長陳菊參考國外的公共建設微滯洪概念，指示農業局朝此方向規劃，一樓以上作為新的果菜市場使用，地下室則設置容量六．七萬噸的滯洪池，可使愛河寶珠溝的排水水位降低十九公分，預計一○七年底前完工。
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