| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉景美泳池存廢 引爆藍綠大戰

2016-12-30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市超過三十年之久的景美游泳池，前市長郝龍斌決定廢止拆除，現任市長柯文哲卻同意保留，北市體育局明年編列二千四百多萬元整修，議會近日審查該預算時，藍、綠上演口角大戰，藍營議員認為不該繼續營運，綠強調泳池每日有數百人使用，有必要保留，最後委員會通過預算卻附加但書，平息這場風波。

議會教育委員會上週審查體育局預算時，國民黨議員王欣儀指出，景美泳池使用率低，且每年虧損一、二百萬元，市府應針對在地需求進行專業評估，沒確認前她不贊成，當地希望將此處做為長照中心，若整建就沒辦法做老人設施。

同黨議員李新表達認同，水資源愈來愈貴、珍稀，且大安文山區不缺泳池，若使用人口不足堅持營運泳池，他打上問號。

民進黨議員王閔生反駁，據他了解，文山區民眾十二．七％從事水上活動，但文山區有五處公營泳池，卻集中在木柵地區，景美地區只剩這一處，未來景美泳池整建以新面貌重現，民眾會重新回來的。

王閔生說，當初郝市府公告廢止後，三天有二千人連署要求保留，加上泳池位在帶狀公園，有長者都會去公園活動。藍綠議員你一言我一語，王有點動氣說：「除非有人告訴我景美泳池在那邊是不對的，否則沒理由現在要整修，卻刻意填平。」

經討論，教委會通過該筆預算，下了但書：「辦理景美泳池整修工程應採多功能、多元使用為目標，善加利用室內空間以滿足相鄰地區地方民眾活動需求，本預算始得動支。」

體育局說，明年初先設計規劃，預計明年六月動工整修，工期估三至五個月，室外泳池採門票收費、每人五十元，也會將室內空間一併整建，提供健身房、輕食區等收費服務，以減少虧損，明年底開放。

廣告
  • 台北市議員王閔生認為，景美泳池不僅是運動場地，還具有歷史記憶，堅持保留繼續營運，圖為景美露天泳池。（擷取自北市議員王閔生臉書）

    台北市議員王閔生認為，景美泳池不僅是運動場地，還具有歷史記憶，堅持保留繼續營運，圖為景美露天泳池。（擷取自北市議員王閔生臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
總預算卡關 柯：以後先審再質詢

逾25億元 今年無法通過台北市議會如火如荼審查柯市府明年度總預算，不少爭議性與重大預算難逃被砍命運，包括副市長特別費、廉政委員會、解約卡關的南港機廠土地徵收費等，多筆預算刪減總金額逾廿五億元；據了解，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：〈台北都會〉景美泳池存廢 引爆藍綠大戰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.