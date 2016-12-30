〈台北都會〉景美泳池存廢 引爆藍綠大戰

2016-12-30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市超過三十年之久的景美游泳池，前市長郝龍斌決定廢止拆除，現任市長柯文哲卻同意保留，北市體育局明年編列二千四百多萬元整修，議會近日審查該預算時，藍、綠上演口角大戰，藍營議員認為不該繼續營運，綠強調泳池每日有數百人使用，有必要保留，最後委員會通過預算卻附加但書，平息這場風波。

議會教育委員會上週審查體育局預算時，國民黨議員王欣儀指出，景美泳池使用率低，且每年虧損一、二百萬元，市府應針對在地需求進行專業評估，沒確認前她不贊成，當地希望將此處做為長照中心，若整建就沒辦法做老人設施。

同黨議員李新表達認同，水資源愈來愈貴、珍稀，且大安文山區不缺泳池，若使用人口不足堅持營運泳池，他打上問號。

民進黨議員王閔生反駁，據他了解，文山區民眾十二．七％從事水上活動，但文山區有五處公營泳池，卻集中在木柵地區，景美地區只剩這一處，未來景美泳池整建以新面貌重現，民眾會重新回來的。

王閔生說，當初郝市府公告廢止後，三天有二千人連署要求保留，加上泳池位在帶狀公園，有長者都會去公園活動。藍綠議員你一言我一語，王有點動氣說：「除非有人告訴我景美泳池在那邊是不對的，否則沒理由現在要整修，卻刻意填平。」

經討論，教委會通過該筆預算，下了但書：「辦理景美泳池整修工程應採多功能、多元使用為目標，善加利用室內空間以滿足相鄰地區地方民眾活動需求，本預算始得動支。」

體育局說，明年初先設計規劃，預計明年六月動工整修，工期估三至五個月，室外泳池採門票收費、每人五十元，也會將室內空間一併整建，提供健身房、輕食區等收費服務，以減少虧損，明年底開放。