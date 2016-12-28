〈南部〉（高雄）只移1棵樹 李科永圖書館拍板
〔記者王榮祥／高雄報導〕停擺近三年、歷經廿二場說明會與公聽會，高雄市立圖書館李科永紀念圖書館最終方案出爐，基地面積由原來的五百坪，大幅縮減為一八二坪，原本規劃移四十七棵樹，減少為一棵，預定一年後落成。
基地由500坪變182坪 1年後完工
高市文化局強調，經長期溝通，採納部分民眾對護樹與降低建物高度等想法，再考量整體需求，原本的設計三度調整後定案，定調為藏書六萬至八萬冊的社區型圖書館，建築不超過原本的玩具博物館水泥舖面，跟隔壁文學館同高，並充分融合生態與人文。
文化局說明，原本備受護樹團體議論的移植樹木，已從原需移植四十七棵，大幅降低到只剩一棵南洋杉，且是移植到基地旁，等於原有「樹」量一棵都不少，希望前金區民眾乃至全體市民，未來都能享受這處圖書館書香空間。
李科永文教基金會民國一○一年捐贈七千萬元給高雄市圖書館，預計在中央公園文學館旁，興建全台第四座李科永圖書館，民國一○二年底動土前後，遭部分民眾質疑破壞公園與樹木、反對興建，工程停擺至今。
愛樹團體反對 卡3年開22場會
停工期間，市府陸續舉辦十五場說明會、一場公聽會，另參與一場民間舉辦的論壇，高市議會也舉辦過五場公聽會，讓各方充分表述意見；反對聲浪則從樹木移植、水泥面破壞公園到最後衍生冠名權及地點妥適性。
市府尊重不同意見，全面檢視圖書館原始規劃，三年來經三度調整，確認最終方案，基地面積從五百坪降至一八二坪（約佔中央公園比例千分之六）、樓高從十八公尺降到十二．五公尺、移植樹木從四十七棵降到一棵，地下一層、地上三層，幾乎與原玩具博物館相當，冠名權因全球皆然，且無損於公共服務性，仍然維持。
高市文化局指出，極少數人的極端意見，不等於公民意見，但市府仍願傾聽、參酌並採納，最後基於整體需求定案，要留給市民一座人文生態共存的圖書館。
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