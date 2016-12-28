〈中部〉儲值卡無記名 盜用仍被逮
2016-12-28
〔記者楊政郡／台中報導〕江姓女子撿到一張超商發行的無記名儲值卡，以為應該無法追查且持有人不會報警，涉嫌持卡消費1491元，後來冬至拜拜，卡片掉進金爐燒掉了，還是被查到且查出交易紀錄，訊後依侵占罪嫌函送法辦。
中市警一分局民權所12月初接獲林女報案指她的無記名儲值卡（超商發行）遺失，裡面的錢不多，看能不能找回來。警方發現被害人林女使用APP綁定該卡，平常可以查詢餘額，非常方便，而這次遺失事件，也因為她有下載超商提供APP服務，可以沿著消費紀錄，順利查出江女。
員警指出，銀行或卡片公司發行各式儲值、消費卡，不論記名或不記名，均會留下交易紀錄，且還有電子發票整合服務，民眾千萬不要以為「無記名」就查不出來。
也呼籲持卡人應善用發卡公司提供的卡片記名服務（發卡公司內部有記名），或下載發卡公司提供的APP綁定卡片，如不慎遺失可立即辦理掛失，直接申請補發，舊卡直接鎖卡，能迅速恢復正常使用，減少損失。
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