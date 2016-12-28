〈北部〉基隆21項新措施 明年元旦起上路
〔記者林欣漢／基隆報導〕新的一年即將來臨，基隆市政府有廿一項新措施，包括擴大公私立高中職優先免試入學、長照2.0試辦計畫起跑、社會救助金專戶新增網路捐款管道等，提醒民眾注意。
研考處長黃駿逸表示，教育處明年將擴大辦理公私立高中職優先免試入學，招生上限比例從五十％提高到六十％，預估將增加二百多個名額，總招生名額可突破二千名。
為提升英語教學品質，教育處委託海大，為非英語專長但已教授或即將教授英語課程的國小教師開設專班；明年二月一日起，第一座百福非營利幼兒園正式營運。
元旦起，行駛天外天焚化廠的廢清車輛及清潔隊車輛應取得環保局核發的「柴油車自主管理分級標章」。因應廟口、車站進出旅客及周邊商家眾多，清潔隊員也將增加水溝清淤頻率，另派稽查人員加強宣導及取締。
因應長照2.0政策，社會處將設置「社區整合型服務中心（Ａ級）」、「複合型日間服務中心（Ｂ級）」、「巷弄長照站（Ｃ級）」，減輕照顧者負擔；新修正的市民亡故慰問金發放自治條例，慰問金從十二萬元降為二萬元，原設籍時間四個月提高為二年，受理單位改由戶政事務所辦理。
明年起，民政處將成立「基隆市替代役備役役男勤務編組管理中心」，辦理備役役男召集、勤務編組訓練等任務；安樂地政事務所以部分委外方式辦理地籍圖重測，以利地籍管理及加速都市建設。
衛生局提醒相關業者，包裝食品與玩具應標示醒語、食品添加物應明顯標示產品登錄碼、「鱈形目」的魚種才能標示為「鱈魚」，其它如「圓鱈、扁鱈」應標示通俗名稱，或與魚種名稱併列標示、市售大麥產品應併列實際所含原料標示，例如：「大麥（洋薏仁）」、「大麥 （小薏仁） 」。
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